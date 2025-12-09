Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Le mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza et le musée Victoria d'Australie bientôt partenaires

Les bases d'un futur partenariat entre les deux institutions muséales ont été jetées lors d'une réunion technique par visio-conférence le 4 décembre entre la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza du Congo, Bélinda Ayessa, et le directeur du musée Victoria de Melbourne en Australie, Nick Marchand.

Dans sa vision de continuer à élargir sa liste de partenaires techniques en matière de gestion muséale à travers le monde, le mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza par le biais de sa directrice générale, Bélinda Ayessa, a tenu une réunion technique avec le directeur du musée Victoria de Melbourne en Australie, Nick Marchand.

Durant près de deux heures, les deux dirigeants ont échangé sur les potentialités et les ambitions de leurs institutions muséales. Bélinda Ayessa, qui avait à ses côtés des historiens et des chercheurs, a présenté les ambitions que nourrissent la structure qu'elle dirige. Elle a aussi plaidé en faveur d'un accompagnement multiforme du musée de Melbourne en Australie.

« Depuis l'Australie où vous vous trouvez, je voudrais voir avec vous la possibilité non seulement de visiter Melbourne et votre grand musée mais aussi étudier la possibilité d'échanges culturels, scientifiques, et regarder différents points qui vont être certainement développés au cours de nos échanges tels que les expositions, les recherches historiques, la formation, des partages d'expertise, de dialogue entre les mémoires. Je pense que ce sont des points qui vont nous amener à ce partenariat que j'appelle de tous mes voeux », a déclaré Bélinda Ayessa.

Plus grand musée d'Australie, le musée Victoria de Melbourne présente des collections sur l'histoire, la science et les cultures. C'est ainsi que son directeur, Nick Marchand, très admiratif du potentiel que présente le mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, suite à la présentation de sa directrice générale, a salué le travail déjà accompli par cette institution muséale et s'est dit déterminé à approfondir les échanges afin de sceller officiellement ce rapprochement. « Ici nous avons des collaborations avec l'Asie, l'Australie, l'Europe. Une collaboration avec le Congo serait une première en Afrique avec le musée Victoria ».

Il sied de dire que cette première réunion technique par visioconférence a permis de poser les jalons d'un partenariat que les deux parties souhaitent gagnant-gagnant, axé sur le partage d'expertise, la formation et la modernisation des équipements. Pour l'historien Stevio Ulrich Baral-Angui, le partenariat entre ces deux institutions sera porteur pour le mémorial parce que le musée Victoria de Melbourne est doté d'une grande expérience, tout en rappelant que le mémorial a acquis depuis plus de vingt ans une expérience également à revendre.

Notons que la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, est attendue dans les prochains jours à Melbourne en Australie.