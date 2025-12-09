Congo-Brazzaville: La rue Béhangle ouverte à la circulation

Fermé pour travaux depuis plusieurs mois, le segment de la rue Béhangle située au centre-ville, entre l'avenue Nelson Mandela et la Grande chancellerie des ordres nationaux (ex-radio-Congo) a été ouvert à la circulation lundi 8 décembre.

En compagnie du directeur général du bureau de contrôle des bâtiments et travaux publics, Marius Mieré Onka, le directeur général des Finances et de l'équipement près le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le colonel-major de Police, Michel Innocent Peya, a arpenté le périmètre réhabilité de près de 400 m, question de se rendre compte de l'oeuvre accomplie par ses services.

« Je suis émerveillé de ce qui est fait et ne peux qu'encourager le DGFE et l'exhorter à continuer des telles oeuvres pour contribuer à améliorer l'image du centre-ville de Brazzaville. J'encourage cette initiative et l'accompagne en même temps », a-t-il déclaré.

Un passant ayant requis l'anonymat a déclaré : « C'est l'une des meilleures voies passantes du centre-ville », émettant le voeu de voir des tels travaux se poursuivent pour désengorger les principales avenues de la capitale.

Segment comporte des lampadaires pour l'éclaire public et est équipé de deux hydrants où bornes d'incendie pour les sapeurs pompiers.

Pour le DGFE, cette réalisation, ainsi que d'autres menées visent à soutenir les efforts des services municipaux en ce qui concerne les voiries urbaines. « Elles s'inscrivent notamment dans le cadre de la directive du chef de l'Etat, chef suprême des armées qui a instruit la force publique à s'investir dans les travaux d'aménagement urbain », a-t-il indiqué.