Congo-Brazzaville: Métier de statisticien - Des étudiants sensibilisés aux multiples opportunités de carrière

La première édition de la Journée d'échanges étudiants-professionnels (JEEP) s'est tenue le 5 décembre à Brazzaville, au siège de l'Institut national de la statistique. L'événement a réuni étudiants, diplômés et experts du secteur pour renforcer les liens entre formation académique et exigences du terrain, et mieux préparer les jeunes à leur future insertion professionnelle.

Initiée par le Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP), avec l'appui du projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, cette journée d'échanges a rassemblé une large communauté d'acteurs des domaines de la statistique, de la démographie et de la planification. La rencontre visait à offrir aux étudiants un espace privilégié de dialogue avec les professionnels du secteur. Selon le directeur général du CNFSDP, Johs Stephen Yoka Ikombo, l'objectif est de créer un cadre structuré d'interactions favorisant l'orientation, la découverte des débouchés et la transition vers l'emploi.

À l'ouverture des discussions, le directeur général du centre a appelé étudiants et professionnels à "s'engager ensemble pour bâtir un Congo fondé sur la science, la donnée et la planification". Il a rappelé que le centre, créé en 2023, se positionne comme une institution destinée à former une nouvelle génération d'experts capables d'éclairer les politiques publiques et de transformer les défis nationaux en opportunités.

Johs Stephen Yoka Ikombo a inscrit cette mission dans la continuité des orientations du gouvernement et de la vision du président de la République notamment en matière d'investissements dans l'éducation.

La JEEP a été présentée comme un espace "d'inspiration, d'échanges et d'opportunités". Le responsable du centre a également souligné les avancées déjà réalisées par son établissement en matière de formations adaptées, de recherche appliquée et de partenariats, tout en affichant l'ambition de faire du CNFSDP une référence en Afrique.

Les étudiants ont été encouragés à s'impliquer davantage dans leur travail et la recherche. Les échanges avec les professionnels leur ont permis de confronter leurs connaissances théoriques aux réalités du terrain.