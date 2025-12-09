Congo-Brazzaville: 65ème session ordinaire de l'OAPI - Les dossiers à débattre en examen à Brazzaville

L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) va organiser sa 65ème session ordinaire. Pour préparer ces assises, la commission d'experts du conseil d'administration de l'organisation panafricaine tient, depuis le 4 décembre à Brazzaville, une réunion stratégique dédiée à la préparation des dossiers qui seront débattus lors de cette rencontre.

Placée sous l'égide du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, la réunion d'experts qui se clôture le 9 décembre, est cruciale. Elle est consacrée à la préparation des dossiers techniques et stratégiques qui seront débattus par les Etats-membres lors de la 65ème session ordinaire.

Parmi les dossiers en examen, on retient, entre autres, les points d'étape de la mise en oeuvre du mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation et du programme de financement des projets structurants basés sur la mise en valeur de la propriété intellectuelle, ainsi que l'évaluation de la mise en pratique de la déclaration de Ouagadougou sur la promotion et la valorisation des Dessins et Modèles Industriels (DMI) au sein des États membres de l'OAPI.

La tenue de la réunion d'experts à Brazzaville est un motif de satisfaction pour le directeur général de l'OAPI, du fait qu'elle permettra de préparer les dossiers qui redynamiseront la marche de l'organisation.

« C'est toujours un moment privilégié pour moi que de vous retrouver dans le cadre de notre traditionnelle réunion de nos experts, en prélude à la rencontre de nos ministres. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence, votre disponibilité et votre engagement sans faille en faveur de notre noble mission : faire de la propriété intellectuelle un véritable levier de croissance inclusive et de développement durable pour nos États membres », a souligné Denis Loukou Bohoussou.

Il estime que grâce aux efforts conjugués de tous, l'OAPI sera plus solide qu'avant, et doit, à cet effet, amorcer l'avenir avec confiance et optimiste.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'OAPI, Nicéphore Fylla Saint-Eudes, a indiqué que nonobstant le contexte morose, l'organisation panafricaine a fait une percée honorable, marquée par une profonde transformation du système de protection de la propriété intellectuelle.

Une évolution prouvée, selon lui, par l'arrimage de l'OAPI aux standards internationaux pour ce qui concerne notamment la protection des inventions et autres innovations technologiques.

« L'essentiel de vos travaux porte sur des questions déterminantes pour l'avenir de nos pays. Je pense notamment au mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation. Vous êtes les conseillers avisés des administrateurs, les lanternes qui éclairent leurs décisions sur la gestion de notre organisation commune. Je vous invite donc à jouer pleinement ce rôle dans le seul intérêt de cette vénérable institution », a-t-il renchéri.

Rappelons que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) est un organisme intergouvernemental regroupant 17 États africains. Créée en 1977, elle est chargée de protéger de manière uniforme les droits de propriété industrielle sur les territoires des États membres, par la délivrance de titres de protection des droits de propriété industrielle en tant qu'office des brevets.