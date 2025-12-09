Congo-Brazzaville: Sixième congrès ordinaire du PCT - La fédération de Brazzaville désigne ses 300 délégués

Réunis en congrès les 6 et 7 décembre au Palais des Congrès, les membres de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Brazzaville ont, entre autres, désigné leurs 300 délégués au congrès national et appelé le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026.

Venus des neufs arrondissements de Brazzaville, de la commune de Kintelé et du district de l'Ile Mbamou, les 1501 participants au congrès fédéral ont imprimé le rythme et la cadence pour la bonne tenue du congrès national prévu du 27 au 30 décembre aux jardins de Ben'tsi à Ouenzé, dans le 5e arrondissement, Ouenzé.

Au regard de la qualité des décisions prises, notamment l'adoption des différents rapports du congrès et de leurs recommandations, ils ont appelé à la candidature du président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle de mars 2026 et recommandé au 6e congrès ordinaire de le reconduire à la présidence du parti et de l'investir comme candidat au prochain scrutin présidentiel.

La fédération PCT-Brazzaville reconnait le « leadership éclairé » et l'expérience d'homme d'Etat du président Denis Sassou N'Guesso, "ses efforts consentis au service du pays, l'espoir qu'il ne cesse de susciter auprès des Congolais", en témoignent "les mobilisations massives lors de ses déplacements dans les départements du pays". Sans compter son engagement constant « à servir le peuple congolais » et le rayonnement international dont il jouit.

« Considérant la popularité jamais démentie, dans le contexte actuel, il demeure la seule personnalité politique capable de poursuivre l'oeuvre de paix, de stabilité et de développement », peut-on lire dans l'une des recommandations.

Les participants ont, par ailleurs, adopté les documents préparatoires du congrès parmi lesquels les rapports sur les réformes institutionnelles et organisationnelles, les rapports de la commission politique, les nouveaux projets des statuts du parti, de son règlement intérieur et de la charte ainsi que les rapports sur la politique de communication, sur les politiques sociales, culturelles, environnementale du parti, sur la doctrine économique ainsi que le rapport sur le financement du parti.

Le délégué national au congrès fédéral de Brazzaville, Gilbert Ondongo a appelé les membres à assurer une meilleure organisation des prochaines échéances politiques, notamment le congrès national et l'élection présidentielle de 2026. « Notre congrès fédéral s'achève sous les meilleurs auspices... Que chacun de vous se sente fier d'avoir apporté le meilleur dans cette réflexion que nous verserons au menu du 6e congrès ordinaire de notre grand, glorieux et victorieux parti, le PCT. A la direction politique nationale, les congressistes disent qu'avec la dynamique de Brazzaville qui donne le top, imprime le rythme et la cadence, il faut considérer que le 6e congrès sera forcément une réussite », a déclaré le membre du bureau politique.

Retraçant les combats et les victoires du Parti depuis sa création, Gilbert Ondongo a, dans son discours d'ouverture et d'orientation des travaux, rappelé la nécessité pour les militants du PCT de retenir quatre leçons. Il s'agit d'avoir des convictions fortes comme en avaient certains membres fondateurs du PCT qui n'ont jamais, a-t-il rappelé, cessé de se consacrer corps et l'âme à la vie du parti et au bonheur du peuple.

« Les membres du parti doivent avoir le courage d'agir pour la bonne cause même au péril de leur vie. Tel a été le cas du président Marien Ngouabi et de ses camarades révolutionnaires. C'était aussi le cas du camarade Denis Sassou N'Guesso lorsqu'il avait pris la tête du mouvement du 5 février 1979 pour sauver la ligne révolutionnaire menacée d'extinction par l'un de ses courants. La 3e leçon est celle de l'union des forces et de la force de l'Union et la 4e est celle de l'unité nationale », a-t-il rappelé, précisant que le PCT a toujours oeuvré depuis sa naissance pour l'unité de tous les Congolais sans distinction d'origine, de religion, d'appartenance politique.