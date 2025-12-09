Sénégal: Le PADESS a investi plus de deux milliards FCFA dans la région de Dakar (ministre)

Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) a permis la réalisation de treize infrastructures sociales et l'appui à des milliers de ménages vulnérables dans la région de Dakar, pour un investissement global dépassant 2,35 milliards de francs CFA, a indiqué, dimanche la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"Le PADESS a permis la réalisation de treize infrastructures sociales et l'appui à des milliers de ménages vulnérables dans la région de Dakar, pour un investissement global dépassant 2,35 milliards de francs CFA", a déclaré Maïmouna Dièye, lors de l'étape départementale de Pikine de la caravane de presse organisée dans le cadre de la vulgarisation dudit programme.

Cette caravane de trois jours dans la région de Dakar vise a permettre aux journalistes de s'imprégner des réalisations du programme dans la capitale sénégalaise et de renforcer la transparence et la visibilité des actions menées.

Selon la ministre, les interventions du PADESS ont porté sur la construction et l'équipement de quatre écoles élémentaires, deux centres d'éveil communautaires, cinq postes de santé et deux maisons de la femme, soit treize infrastructures sociales majeures pour un coût de 817 millions de francs CFA.

"Ce sont des écoles où nos enfants apprennent, des centres pour la stimulation précoce des plus petits, des postes de santé qui sauvent des vies et des maisons de la femme devenues de véritables pôles d'opportunité et de solidarité", a-t-elle déclaré.

Le PADESS a, par ailleurs, soutenu plusieurs milliers de ménages vulnérables à travers l'octroi de 3 808 bourses économiques d'un montant cumulé de 487 millions de francs CFA, permettant à des familles "de se relever, d'entreprendre et de retrouver la stabilité".

Les bénéficiaires, a précisé Maïmouna Dièye, sont organisés en Réseaux de bénéficiaires économiques communautaires (REBEC), un mécanisme de solidarité fondé sur la confiance, sans garantie ni intérêt.

Pour stimuler l'activité économique, 204 projets ont également été financés dans divers secteurs pour un montant supérieur à un milliard de francs CFA.

Ces financements ont permis à de nombreux jeunes et femmes, notamment en situation de vulnérabilité, de développer leurs activités et de gagner en autonomie.

"Le PADESS n'est pas seulement un programme. C'est une méthode, une vision, une source d'inspiration", a affirmé la ministre, estimant qu'il a démontré la capacité des acteurs : État, collectivités, partenaires et populations, à bâtir un développement "ancré dans les besoins réels" et "transformateur du quotidien".

Elle a ajouté que ces acquis alimenteront la prochaine grande initiative de son département concernant la création d'un programme national d'autonomisation économique des femmes, élaboré "avec et pour les femmes du Sénégal".

Maïmouna Dièye a félicité l'équipe du PADESS, notamment la coordinatrice Aïssatou Ayo Ba Diop et la CSO/PLCP - la Cellule de suivi opérationnelle des Projets de Lutte contre la Pauvreté - , pour "leur engagement, leur efficacité et leur proximité avec les populations".

Au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du gouvernement, elle a remercié le gouvernement et le peuple italiens pour leur "soutien constant" au programme.

"Des actions concrètes, des vies transformées, des avenirs meilleurs: telle est la devise du PADESS et tel est le Sénégal que nous voulons, a rappelé la ministre.