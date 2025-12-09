Afrique de l'Ouest: Gambie-Sénégal - Vers un renforcement stratégique de la coopération dans l'enseignement supérieur

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Pr Daouda Ngom et son homologue gambien, le Pr Pierre Gomez ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie de la République de Gambie, en visite de travail au Sénégal, ont co-présidé ce lundi 08 décembre 2025 une rencontre dédiée au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Pr Daouda Ngom a d'emblée tenu à remercier son homologue pour le déplacement. « C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir mon frère, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Science et de la Technologie de la Gambie, le professeur Pierre Gomez, qui est venu échanger avec nous au Sénégal pour s'inspirer de ce que nous faisons dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation », a magnifié Pr Ngom. Cette mission de 48 heures, poursuit-il, entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'accès à l'enseignement supérieur, mais également en matière de gouvernance et en matière de professionnalisation de l'enseignement supérieur.

« Nous sommes à l'école sénégalaise, pour venir apprendre au ministère de l'enseignement supérieur. Parce que de loin, en Gambie, nous voyons d'excellentes choses qui se font ici à Dakar », a tenu à relever Pr Pierre Gomez. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie de la République de Gambie souligne que le Sénégal fait un « excellent travail ».

Le ministre gambien Pr Pierre Gomez a aussi salué l'expertise et la gouvernance du système sénégalais de l'enseignement supérieur, affirmant que la Gambie souhaite s'inspirer de ses bonnes pratiques. Il a également mis en avant la valeur des enseignants sénégalais bilingues, capables de dispenser des cours en anglais notamment dans les disciplines scientifiques et médicales.

Les discussions entre les équipes techniques ont aussi mis en évidence plusieurs axes stratégiques de partenariat : échanges d'enseignants-chercheurs, co-supervision de thèses, mobilité étudiante et mise en place de programmes conjoints. Ces actions viseront particulièrement les secteurs prioritaires comme les sciences exactes, le numérique et l'intelligence artificielle, les sciences de la santé et l'agro-alimentaire.