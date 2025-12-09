Sénégal: La Pharmacie Humanitaire Internationale dote le village de Mboyo d'une nouvelle maternité

Le village de Mboyo, situé dans le département de Podor, vient de franchir une étape majeure dans le renforcement de son système de santé. Une maternité d'un coût de plus de 28 millions de francs CFA y a été construite, grâce à un financement assuré à plus de 98 % par la Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI) Oise, basée en France.

Cette nouvelle maternité complète le poste de santé de Mboyo, construit en 1963 et rénové en 1996. Financée à hauteur de 42 723 euros, elle répond à une demande pressante des populations et vient améliorer la carte sanitaire du district de Podor. L'infrastructure comprend une salle d'accouchement, une salle d'observation, un hall d'attente, un bureau pour la sage-femme, des toilettes fonctionnelles et une salle de garde destinée aux matrones.

Un partenariat durable avec PHI Oise !

Ousmane Ly, facilitateur du projet, a salué le soutien constant de PHI Oise. « Je tiens à remercier la Pharmacie Humanitaire Internationale qui a financé la construction de cette maternité flambant neuve à plus de 98 %. Cela fait plusieurs années qu'elle soutient le poste de santé de Mboyo en fournissant des médicaments. Pendant la période du COVID-19, elle nous a également aidés avec des masques et des produits de protection », a-t-il magnifié.

Depuis 2019, PHI Oise collabore avec la diaspora de Mboyo pour renforcer l'accès aux médicaments et produits d'hygiène. Cette coopération s'est intensifiée durant la pandémie, avec l'acheminement de masques, gels hydroalcooliques et eau de javel.

Selon M. Ly, l'organisation humanitaire a aussi offert des lits au poste de santé et mène régulièrement des missions de dépistage et de prévention (diabète, cholestérol, ophtalmologie) au bénéfice des populations du village et de ses hameaux. Pour l'infirmier chef de poste, Mamadou Ba, cette maternité va « améliorer les conditions de travail du personnel » et « renforcer les performances » du système local de santé.