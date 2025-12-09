Sénégal: Hajj 2026 - Les visites médicales débutent le 6 janvier prochain

8 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou SY

C'est une étape décisive pour les candidats au pèlerinage à la Mecque de l'édition 2026. Les visites médicales débuteront le 6 janvier prochain au hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor de Yoff.

L'information émane de la Délégation générale au pèlerinage. Joint par téléphone, Mouhamed Mansour Ndiaye, délégué général adjoint en charge des voyagistes privés et de la communication, a précisé que les opérations se dérouleront simultanément dans plusieurs pôles régionaux : Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et Diourbel. Ce dernier pôle, souligne-t-il, a été délocalisé à Touba afin de mieux prendre en charge le flux important de pèlerins issus de la cité religieuse.

En outre, le délégué général a annoncé l'ouverture d'un nouveau pôle à Kaolack. « Ce pôle sera installé le 16 décembre prochain, mais deviendra opérationnel dès le 6 janvier », a-t-il déclaré.

Pour garantir le succès de l'édition 2026, la Délégation générale au pèlerinage multiplie les préparatifs. Pour une meilleure organisation des prochaines édition, une rencontre a été organisée la semaine dernière concernant l'attribution des agréments et des quotas aux voyagistes privés. À travers ces mesures, l'institution réaffirme sa volonté de renforcer la transparence et l'équité dans l'organisation du Hajj.

