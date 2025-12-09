Sénégal: Richard-Toll - Une coopérative de canne villageoise voit le jour

8 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Mbaye

Il est désormais possible pour des producteurs locaux de fournir de la canne à sucre à la Compagnie sucrière sénégalaise. La phase test du projet de canne villageoise a donné des résultats probants. Avec l'encadrement technique de l'État, des producteurs du département de Dagana ont mis en place une coopérative communautaire.

Ce projet vise à contribuer à la production nationale de sucre tout en permettant aux producteurs d'améliorer leurs revenus. Dans cette dynamique, certains d'entre eux ont été sélectionnés pour se rendre en Côte d'Ivoire afin de s'inspirer de l'expérience ivoirienne. Une assemblée générale s'est tenue à Richard-Toll pour la mise en place de cette organisation, en présence de l'adjoint au préfet de Dagana.

