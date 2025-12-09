Sénégal: Autonomisation des femmes - Une trentaine d'entrepreneures accompagnées par Asr Africa

L'initiative Abdul Samad Rabiu pour l'Afrique (ASR Africa) a clôturé ce lundi 8 décembre 2025, son programme de mentorat à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) où elle a accompagné une trentaine de jeunes femmes majoritairement des étudiantes. Selon son directeur Dr Ubon Udoh, ce programme entend répondre aux besoins de développement personnel, entrepreneurial et professionnel des jeunes femmes des régions francophones d'Afrique.

ZIGUINCHOR -Le programme met l'accent sur le développement des compétences à plusieurs niveaux, la croissance économique, le développement de carrière et le renforcement des partenariats.« Cette édition représente une étape clé dans les efforts continus d'ASR Africa pour autonomiser les jeunes femmes à travers le continent africain en leur transmettant des compétences essentielles pour l'avenir », a indiqué M. Udoh, après la remise des certificats de formation.

Les séances ont porté sur la planification de carrière, la gestion du temps, les stratégies d'innovation, ainsi que sur d'autres modules de développement entrepreneurial et professionnel. L'initiateur espère que l'impact du programme se fera sentir au sein des communautés des bénéficiaires qui devront mettre en pratique leurs connaissances pour impulser un changement significatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Dr Ubon Udoh, directeur de Asr Africa a remercié la direction et le personnel de l'Uasz pour l'intégration du programme de mentorat à son cursus. Il a salué le dévouement des mentors qui se sont investis dans le développement de ces jeunes femmes.

L'initiative Abdul Samad Rabiu Africa Initiative (ASR) Africa a été créée en 2021 afin d'apporter des solutions durables, concrètes et adaptées aux réalités du développement en Afrique, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement social.