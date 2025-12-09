Sénégal: Diamaguene Sicap Mbao - Le présumé violeur d'une fillette de 11 ans placé en garde à vue

Le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a procédé à l'interpellation d'un individu pour pédophilie, menace de mort et viols répétitifs sur une mineure de 11 ans.Cette interpellation fait suite à une plainte relative à une accusation de viol sur une fille mineure de 11 ans. Immédiatement interrogée en présence de sa mère, la victime, née en 2014, a déclaré avoir été abusée sexuellement par son cousin.

D'après la fille, le mis en cause l'a agressée sexuellement depuis près de quatre ans. Elle avait peur d'en parler à sa mère, car le mis en cause lui proférait des menaces de mort avec un couteau. Ce n'est que cet après-midi-là, suite à des pertes vaginales suspectes constatées par sa mère, que cette dernière a commencé à lui poser des questions. C'est ainsi que la victime a révélé l'identité du mis en cause comme étant son agresseur depuis plusieurs années.

Sur ce, une mission a été donnée aux éléments pour procéder à l'interpellation du mis en cause qui s'apprêtait à prendre la fuite suite à l'ébruitement de la plainte en cours contre sa personne.

C'est sur ces entrefaites que les éléments de la brigade de recherches, de retour de mission, ont conduit le mis en cause au poste.

Sommairement interrogé au poste de police, le mis en cause a reconnu les faits. Il a ainsi été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours. Par ailleurs, une réquisition à médecin a été faite pour un examen gynécologique de la fille.