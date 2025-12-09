Sénégal: Nommé Chef d'Etat-major général des Armées - Oumar Wade premier marin à commander les Armées

A compter du 12 février 2026, le Vice-amiral Oumar Wadeva remplacer à la tête des Armées sénégalaises le général d'armée Mbaye Cissé. Le nouveau chef d'Etat-major général des Armées occupait jusqu'à présent le poste de chef d'état-major particulier du président de la République.

Le vice-amiral Oumar Wade, présentement chef d'état-major particulier du président de la République (Cempar), est le prochain chef d'état-major général des Armées (Cemga). Il remplace à compter du 12 février prochain le général d'Armée Mbaye Cissé, en poste depuis avril 2023.

Si le vice-amiral d'escadre Oumar Wade (Vae, équivalent de général de corps d'armée, à compter du 12 février) est, comme son aîné et ancien Mbaye Cissé issu du Prytanée militaire de Saint-Louis, il a la particularité d'être le premier marin à commander l'Armée sénégalaise. Une fierté et un honneur pour ces professionnels qui vont hisser certainement haut le flambeau.

L'Armée de l'Air a eu à se retrouver avec deux chefs militaires (les généraux Mouhamadou Mansour Seck et Birane Diop) aux rênes de l'Armée dans une position très peu disputée aux terriens qui constituent l'ossature de l'Armée avec plus de 70 % des effectifs.

Le vice-amiral Wade a également fréquenté le Prytanée militaire national la Flèche (France) qui prépare aux grandes écoles.

Avec son parcours, le prochain et premier vice-amiral d'escadre aura une vision transversale dans la gestion des Armées. Issu de la prestigieuse Ecole navale de Brest (France), le vice-amiral Wade a commandé la Marine nationale en 2020 avant d'avoir été nommé Haute autorité en charge de la coordination de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin (Hassmar) en qualité de Secrétaire général. Il a également été président de la commission nationale de gestion des frontières (Cngf).

Le vice-amiral d'escadre sera remplacé au poste de Cempar par le général de brigade Cheikhou Camara, actuel conseiller Défense du Premier ministre. Issu de la 10 promotion de l'Ecole nationale des officiers d'active (Enoa), le général Camara arborera une troisième étoile en sa qualité de général de division le 12 février également. Il sera aussi remplacé à la Primature par le colonel Amadou Moussa Ndir qui passe général de brigade le 2 février prochain.