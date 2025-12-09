Sénégal: Femme & Sport - Dakar réunit 300 participantes africaines pour une conférence inédite

8 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Pour la première fois, l'Afrique abrite la Conférence Internationale Femme & Sport. Pendant deux jours (du 08 au 09 décembre), près de trois cents participantes venues de tout le continent se réunissent à Dakar à l'initiative de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) pour réfléchir à la place des femmes dans le sport et aux enjeux de leur autonomisation.

Dakar accueille, à partir de ce lundi, la Conférence Internationale Femme & Sport en Afrique pour deux jours d'échanges. La rencontre, inédite sur le continent, a été officiellement ouverte au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor par la ministre de la Jeunesse et des Sports. Khady Diène Gaye a chaleureusement félicité la Secrétaire générale de la Confejes, Louisette-Renée Thobi, pour son engagement et sa détermination à offrir une tribune aux femmes africaines évoluant dans le sport.

Elle a salué « le leadership de la Confejes pour la promotion du genre et l'autonomisation des femmes dans le sport, ainsi que sa participation à la transformation du paysage sportif dans nos pays ». Elle a également réaffirmé « la détermination du Sénégal à poursuivre et renforcer sa politique d'inclusion, de promotion et de valorisation de la femme dans le sport ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant que « notre pays a toujours cru en la capacité transformatrice du sport », la ministre a rappelé que la pratique sportive au Sénégal est ouverte à tous, filles comme garçons, sans aucune restriction.

Elle a toutefois relevé que « dans le domaine des instances de prise de décision et de l'encadrement technique, la présence des femmes reste limitée », appelant à « un véritable changement de mentalité pour lever ces stéréotypes » et à « une meilleure orientation pour améliorer cette tendance ».

Pour conclure, elle a encouragé les participantes à « continuer d'oser et de persévérer, car le sport a besoin d'elles », rappelant que « l'émancipation de la femme par le sport n'est pas un slogan, c'est une dynamique profonde, un projet de société, une responsabilité collective».

Plusieurs thèmes liés au rôle et à la place des femmes dans le sport seront débattus durant ces deux jours de conclave, qui prendront fin ce mardi.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.