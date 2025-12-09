Sénégal: Femme & Sport - Dakar réunit 300 participantes africaines pour une conférence inédite

Pour la première fois, l'Afrique abrite la Conférence Internationale Femme & Sport. Pendant deux jours (du 08 au 09 décembre), près de trois cents participantes venues de tout le continent se réunissent à Dakar à l'initiative de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) pour réfléchir à la place des femmes dans le sport et aux enjeux de leur autonomisation.

Dakar accueille, à partir de ce lundi, la Conférence Internationale Femme & Sport en Afrique pour deux jours d'échanges. La rencontre, inédite sur le continent, a été officiellement ouverte au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor par la ministre de la Jeunesse et des Sports. Khady Diène Gaye a chaleureusement félicité la Secrétaire générale de la Confejes, Louisette-Renée Thobi, pour son engagement et sa détermination à offrir une tribune aux femmes africaines évoluant dans le sport.

Elle a salué « le leadership de la Confejes pour la promotion du genre et l'autonomisation des femmes dans le sport, ainsi que sa participation à la transformation du paysage sportif dans nos pays ». Elle a également réaffirmé « la détermination du Sénégal à poursuivre et renforcer sa politique d'inclusion, de promotion et de valorisation de la femme dans le sport ».

Soulignant que « notre pays a toujours cru en la capacité transformatrice du sport », la ministre a rappelé que la pratique sportive au Sénégal est ouverte à tous, filles comme garçons, sans aucune restriction.

Elle a toutefois relevé que « dans le domaine des instances de prise de décision et de l'encadrement technique, la présence des femmes reste limitée », appelant à « un véritable changement de mentalité pour lever ces stéréotypes » et à « une meilleure orientation pour améliorer cette tendance ».

Pour conclure, elle a encouragé les participantes à « continuer d'oser et de persévérer, car le sport a besoin d'elles », rappelant que « l'émancipation de la femme par le sport n'est pas un slogan, c'est une dynamique profonde, un projet de société, une responsabilité collective».

Plusieurs thèmes liés au rôle et à la place des femmes dans le sport seront débattus durant ces deux jours de conclave, qui prendront fin ce mardi.