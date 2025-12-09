Sénégal: Une parlementaire alerte sur la perte de la 'mémoire collective' avec l'abandon de sites historiques et culturels à Bakel

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La députée Boye Daby (Pastef-Les Patriotes, majorité) a appelé lundi à une politique "vigoureuse" de réhabilitation et de valorisation des sites historiques et culturels du département de Bakel (Tambacounda, est), estimant que leur abandon constitue une "menace" pour la mémoire collective et un frein au développement local.

Intervenant lors de l'examen du budget du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, elle a souligné que "le tourisme historique et culturel est resté à l'abandon, et sa disparition peut constituer une perte capitale d'une partie de la mémoire collective".

"La réhabilitation de ces sites ne doit pas uniquement viser la préservation du passé, mais aussi la création d'une économie touristique locale, avec des guides, des sociétés, des activités culturelles, des soucis patrimoniaux, de l'emploi pour nos jeunes", a insisté la parlementaire.

Elle a plaidé pour l'ouverture "d'une nouvelle porte du tourisme intérieur, loin des zones saturées", à travers une offre diversifiée incluant le tourisme historique, culturel, pluvial et transfrontalier.

"Monsieur le ministre, réhabiliter ces sites, c'est réparer une justice territoriale, mais c'est aussi redonner une place méritée à un département qui a forgé l'histoire de ce pays", a plaidé Boye Daby, s'adressant à Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme venu défendre son budget 2026 à l'Assemblée nationale.

Boye Daby a exhorté le gouvernement à "inscrire Bakel dans les priorités nationales de développement touristique".

