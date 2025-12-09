Afrique: CAN 2025 - 'Assad', la mascotte officielle de la CAN, dévoilée

Dakar — Le Confédération africaine de football (CAF) et le Comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (COCAN) ont dévoilé, lundi, "Assad",(Lion en arabe) la mascotte officielle de la CAN Maroc 2025.

Selon le site de la CAF, la mascotte de la CAN est "un symbole vibrant de la fierté africaine et de la passion du football"

Inspiré du lion de l'Atlas, l'un des symboles nationaux les plus emblématiques du Maroc, figure à la fois fédératrice et puissante à l'échelle du continent africain, "Assad" tire son nom du mot arabe signifiant+lion+ +, lit-on sur le site de la CAF.

La mascotte 'Assad' incarne "la force, la fierté et l'authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique".

"En tant qu'ambassadeur du tournoi, 'Assad' symbolise l'enthousiasme, la ferveur et l'énergie qui font la grandeur de la plus prestigieuse compétition de football du continent. Il occupera un rôle clé dans la création d'un lien émotionnel durable avec les publics et dans la mobilisation de toutes les générations, en particulier des enfants et des familles, qui constituent le coeur de la culture du football africain et de son futur", souligne la même source .

La CAN 2025 est prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.