Sénégal: Ligue de Dakar - Les formules des Championnats régionaux présentées aux clubs, mercredi

Dakar — La Ligue de football de Dakar a annoncé la tenue d'une réunion mercredi à 11 heures avec l'ensemble des clubs affiliés, à la salle de conférence du stade Léopold Sédar Senghor, renseigne un communiqué reçu lundi à l'APS.

La Ligue de football de Dakar regroupe 140 clubs affiliés répartis en Ligue 1, Ligue 2 et National.

Selon le texte, cette rencontre sera consacrée à la présentation des formules des Championnats régionaux de football (cadets, juniors et seniors), ainsi qu'au tirage au sort officiel des poules.

La réunion sera suivie d'une conférence de presse animée par le président de la Ligue de football de Dakar, Mamadou Niang Mbaye, précise la même source.