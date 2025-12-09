Sénégal: Ligue de Dakar - Les formules des Championnats régionaux présentées aux clubs, mercredi

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Ligue de football de Dakar a annoncé la tenue d'une réunion mercredi à 11 heures avec l'ensemble des clubs affiliés, à la salle de conférence du stade Léopold Sédar Senghor, renseigne un communiqué reçu lundi à l'APS.

La Ligue de football de Dakar regroupe 140 clubs affiliés répartis en Ligue 1, Ligue 2 et National.

Selon le texte, cette rencontre sera consacrée à la présentation des formules des Championnats régionaux de football (cadets, juniors et seniors), ainsi qu'au tirage au sort officiel des poules.

La réunion sera suivie d'une conférence de presse animée par le président de la Ligue de football de Dakar, Mamadou Niang Mbaye, précise la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.