Sénégal: Budget 2026 - Près de 29 millards FCFA alloués à la Culture, à l'Artisanat et au Tourisme

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT) est arrêté à 28 916 457 221 de francs CFA, selon le rapport de la Commission des finances et du contrôle budgétaire examiné lundi en séance plénière à l'Assemblée nationale.

La séance est présidée par le vice-président de l'institution, Cheikh Thioro Mbacké, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, et de la ministre porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Selon le rapport, les autorisations d'engagement du ministère s'élèvent à 28 916 457 221 FCFA, tandis que les crédits de paiement sont fixés à 28 347 762 867 FCFA.

Le budget est structuré autour de six programmes : Promotion des industries culturelles, créatives et du patrimoine ; Développement de l'artisanat ; Développement de l'offre touristique ; Promotion de la destination Sénégal ; Transformation, encadrement et économie informelle ; Pilotage, coordination et gestion administrative.

Pour sa part, le ministre Amadou Bâ a exprimé son inquiétude face aux coupes budgétaires affectant les secteurs du Tourisme, de l'Artisanat et de la Culture.

Il a relevé qu'entre 2023 et 2025, ces trois domaines ont perdu 10 milliards de francs CFA, rappelant que l'Artisanat demeure "le secteur le plus important du pays, occupant plus de 80 % de la population sénégalaise".

Il a toutefois indiqué ne pas solliciter de rallonge budgétaire cette année, estimant que les secteurs concernés doivent d'abord surmonter un déficit de données statistiques fiables, nécessaires pour évaluer leur contribution réelle à l'économie nationale.

