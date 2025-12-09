Sénégal: Déthié Fall annonce une rigueur 'martiale' pour le respect des délais et la qualité des ouvrages

Dakar — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a assuré lundi de sa volonté de veiller, plus que par le passé, au respect des délais et la qualité des ouvrages publics.

"Il ne sera plus toléré qu'une entreprise gagne un marché, prenne l'argent du Sénégal et en fasse ce qu'elle veut", a averti Déthié Fall.

Il a assuré que son département "va veiller" à ce que les entreprises devant exécuter un projet d'infrastructure "le fassent dans le respect des délais établis dans le contrat".

"Ce dont je suis sûr, c'est qu'une rigueur martiale sera appliquée à la tête de ce ministère. Et on va veiller à ce que chaque centime mobilisé par l'Etat du Sénégal ne soit pas détourné de son objectif", a précisé M. Fall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a promis qu"'il ne sera plus toléré" qu'une route par exemple réalisée par entreprise devienne "impraticable au bout d'une année".

"Si on évaluait le coût de ces reprises, ce serait beaucoup d'argent perdu. Des sommes qui auraient pu permettre de construire des hôpitaux, des écoles ou des universités", a-t-il soutenu.

Il a expliqué que si les délais et dates convenus ne sont pas respectés, il prendrait ses responsabilités, en vertu des directives reçues dans le cadre du contrôle de l'action publique.

"Pourquoi doit-on continuer comme ça ? On n'est pas condamné à travailler dans la médiocrité. On ne peut pas sortir des meilleures écoles et laisser n'importe quelle entreprise faire ce qu'elle veut sans contrôle", a-t-il dit.

La rupture est "totale et générale", a affirmé le ministre des Infrastructures.