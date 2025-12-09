Sénégal: Moudéry - Le conseil municipal réalise une série d'infrastructures sociales de base

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Le conseil municipal de Moudéry (Bakel) a réalisé durant l'année 2025 une série d'infrastructures sociales de base au profit des populations locales, a-t-on appris du maire, Diakoye Tounkara.

"La semaine dernière, on a lancé déjà les travaux de construction du stade municipal moderne de Moudéry avec une tribune, des projecteurs et une aire de jeux. Nous avons également lancé la construction du mur de clôture du terrain de sports des jeunes du village de Galadé", a dit à l'APS M. Tounkara.

"La mairie vient aussi de terminer, a-t-il avancé, la clôture du terrain de sports de Gandé, et le marché du village de Tuabou ainsi que deux salles de classe et le nouveau forage du village Tourimé".

L'édile de Moudéry a précisé que le plus grand projet de cette série d'infrastructures sociales de base porte cette année sur la construction d'un poste de santé au niveau du village de Namandery. "Ce poste de santé va polariser plusieurs localités dont celles des régions de Matam et Tambacounda", a-t-il ajouté.

Il a informé que l'étude d'impact environnemental de ce futur poste de santé de même que l'appel d'offre sont déjà effectués.

Concernant l'accès à l'eau dans le Diéry, il a indiqué que le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS) prévoit de construire des forages dans plusieurs localités de la commune.

