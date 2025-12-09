Sénégal: Carburant - Des pompistes sommés de suspendre leurs activités à cause d'une non-application des nouveaux tarifs

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le service régional du commerce de Kaolack (ouest) annonce avoir ordonné la suspension des activités d'une trentaine de stations-service en raison d'une non-application des tarifs du supercarburant et du gasoil.

"Le service régional du commerce de Kaolack effectue un contrôle sur toute l'étendue du territoire régional", affirme son chef, le commissaire aux enquêtes économiques Adama Mouhamed Mbaye.

Selon M. Mbaye, il a été constaté que les nouveaux tarifs du supercarburant et du gasoil n'étaient pas appliqués dans une trentaine de stations-service parmi celles visitées.

"Le fait de ne pas respecter les prix est une pratique illicite. Il peut y avoir des sanctions pécuniaires ou pénales contre cette pratique", a-t-il expliqué, ajoutant avoir convoqué les gérants concernés au service régional du commerce.

"Les sanctions pécuniaires, qui ont un caractère administratif, consistent à fixer un montant d'amende à payer", a précisé Adama Mouhamed Mbaye.

Pour qu'il y ait des sanctions pénales, "il faut que le dossier soit transmis au parquet", a-t-il ajouté.

Selon les tarifs en vigueur depuis la semaine dernière, le prix du litre de supercarburant est passé de 990 à 920 francs CFA, et celui du gasoil de 755 à 680.

Mbaye invite les usagers du supercarburant et du gasoil à dénoncer les pompistes qui ne respecteraient pas les nouveaux tarifs.

