Sénégal: La 'Canne villageoise', une initiative pour structurer les producteurs de canne à sucre

Richard-Toll — La "Canne villageoise", une initiative visant à structurer les producteurs de canne à sucre en coopératives, a été officiellement lancée dimanche à Richard-Toll (nord), à l'initiative de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).

Selon l'adjoint au préfet du département de Dagana, Landing Diatta, cette initiative devrait permettre une meilleure organisation des producteurs et faciliter leur accès au financement, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux de souveraineté alimentaire et économique.

S'exprimant lors du lancement officiel de cette initiative, il a assuré de l'accompagnement de l'administration territoriale dans la mise en oeuvre du projet.

La rencontre a enregistré la présence de représentants du ministère de l'Agriculture, des services techniques départementaux, de la Direction régionale du développement rural (DRDR) de Saint-Louis ainsi que de producteurs de la vallée.

La CSS ambitionne de fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur afin de réduire la forte dépendance du Sénégal aux importations de sucre, a déclaré Mor Talla Sall, directeur des plantations à la Compagnie sucrière sénégalaise.

En 2024, les importations sénégalaises dépassaient 192.000 tonnes, pour une valeur estimée à 66 milliards de francs CFA, selon M. Sall.

Il a réitéré l'engagement de la CSS à renforcer la collaboration avec les exploitants, tout en oeuvrant à l'amélioration de la productivité de la filière canne à sucre.

Selon Malick Badji, conseiller technique au ministère de l'Agriculture, ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de promotion des coopératives agricoles communautaires.

Cette politique vise notamment à renforcer la formation des producteurs, la formalisation des organisations rurales et leur accès au financement, a-t-il indiqué.

L'initiative de la "Canne villageoise" ambitionne de contribuer à accroître la production nationale, de créer des emplois en milieu rural et de réduire progressivement les importations, contribuant ainsi à la souveraineté agricole du Sénégal, selon ses promoteurs.