Sénégal: Le pays accélère la digitalisation de son système d'assurance santé pour garantir une couverture universelle

Avec plus de 53 % de la population désormais couverte, contre 10 % il y a dix ans, et plus de 70 % de femmes parmi les assurés, souvent en milieu rural, le Sénégal confirme ses progrès vers la couverture de santé universelle. Le pays vise désormais 75 % de couverture d'ici 2029, afin de garantir un accès équitable aux soins sur tout le territoire.

Ces avancées s'inscrivent dans la transformation numérique menée par l'Agence Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU), devenue caisse nationale d'assurance maladie. Pour simplifier l'inscription, le paiement des cotisations et le suivi des assurés, l'Agence a modernisé son système central de gestion et déployé plusieurs solutions numériques : l'application SEN CSU, la plateforme nationale de gestion de la couverture de santé universelle, le système de gestion des mutuelles GESTAM, le suivi des facturations SITFAC et l'outil de gestion des adhésions et des risques EDIRAMU. Ces progrès ont été présentés au Sommet africain sur les technologies de la santé, organisé à Kigali fin novembre 2025.

Grâce à ces innovations et à des campagnes de sensibilisation menées avec les communautés locales, les citoyens peuvent désormais s'inscrire à distance, renouveler leurs droits, payer leurs cotisations par mobile money et suivre leur statut en temps réel. La diaspora peut également parrainer des assurés au Sénégal depuis l'étranger, élargissant encore l'accès au dispositif.

Soutenu par la Better Than Cash Alliance (hébergée par le PNUD), le Sénégal a progressivement remplacé, depuis 2024, les paiements en espèces utilisés pour la couverture sanitaire universelle par des paiements numériques plus sûrs.

« Nous mettons progressivement fin aux paiements en espèces pour bâtir un modèle fondé sur la confiance et l'efficacité. La carte d'assurance maladie avec code QR, aujourd'hui reconnue dans tout le pays, garantit un accès aux soins sans barrière financière ni administrative », a déclaré le Docteur El Hadji Séga Guèye, Directeur général de l'Agence Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle.

Les partenaires techniques rappellent que cette approche structurée en renforce déjà les résultats. « La transformation numérique conduite par l'Agence Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle repose sur trois piliers internationalement reconnus : l'identité numérique, les paiements digitaux et une gouvernance rigoureuse des données. Ces éléments clés permettent aujourd'hui à un nombre croissant de citoyens, y compris en zone rurale, de bénéficier d'une assurance santé. C'est une avancée majeure vers une santé universelle pour tous. » a ajouté Jean-Pascal Mvondo, Responsable régional Afrique francophone à la Better Than Cash Alliance.

Lors du Sommet africain sur les technologies de la santé, la délégation sénégalaise a également présenté une étude de cas intitulée « Comment le Sénégal a fait des paiements numériques responsables un accélérateur pour l'assurance santé universelle ». L'étude montre comment ces outils renforcent la transparence, la protection des données et la qualité du service, offrant un modèle que d'autres pays peuvent adapter.

La transformation numérique a déjà un impact tangible sur la vie des familles. Comme l'explique une assurée à la SEN CSU:

« Avant, c'était très difficile d'adhérer et de payer la mutuelle : parfois on nous disait qu'il n'y avait pas de monnaie et je devais repartir. Aujourd'hui, avec Orange Money ou Wave, je paie directement et l'argent arrive à l'assurance. La carte digitale nous permet aussi de nous soigner partout au Sénégal, de Dakar à Ziguinchor. Pour nous, ça change tout. » — Coumba Bindia, mère de famille, résidente de Kédougou.

Grâce à cette dynamique, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers une couverture santé universelle plus juste, moderne et accessible, tout en poursuivant ses efforts pour renforcer encore l'inclusion et la qualité des services pour tous les citoyens.

Note aux éditeurs

Nouvelle étude de cas : Comment le Sénégal a fait des paiements numériques responsables un accélérateur de l'assurance santé universelle ? https://www.betterthancash.org/alliance-reports/how-has-senegal-made-responsible-digital-payments-a-catalyst-for-universal-health-coverage

Video et portrait de Coumba Bindia , utilisatrice Kedougou, Senegal

https://www.youtube.com/watch?v=4wshy4BORLI&feature=youtu.be

Conversation avec le Dr El Hadji Sega Gueye – Africa Health Tech Summit 2025, Kigali

https://www.youtube.com/watch?v=mrJXdirE8NI

À propos de la SEN-CSU

L'Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) est l'institution publique chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de couverture santé universelle. Elle coordonne la digitalisation des paiements, l'enrôlement et la gestion des prestations de santé au Sénégal.

À propos de la Better Than Cash Alliance et des 9 Principes de Paiements Numériques Responsables

La Better Than Cash Alliance , hébergée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), est un partenariat mondial réunissant gouvernements, entreprises et organisations internationales engagés à accélérer la transition de l'argent liquide vers des paiements numériques responsables, contribuant à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

L'Alliance a élaboré les Neuf Principes des Nations Unies pour des Paiements Numériques Responsables , qui définissent les bonnes pratiques pour rendre les paiements numériques inclusifs, transparents et durables.