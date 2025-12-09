Cote d'Ivoire: Investiture présidentielle - Alassane Ouattara dévoile les défis de son nouveau mandat

Un serment solennel devant la Nation et les partenaires internationaux.

Élu le 25 octobre 2025, le Président Alassane Ouattara a officiellement prêté serment le lundi 8 décembre 2025 devant le Conseil constitutionnel, au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Par cet acte solennel, le Chef de l'État entame un nouveau mandat placé sous le sceau de la continuité institutionnelle et du renforcement des acquis démocratiques.

La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs Chefs d'État africains et du secrétaire d'État américain aux Affaires économiques, Jacob Helberg, illustrant l'importance diplomatique et stratégique que revêt la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale. Déclaré vainqueur après la proclamation des résultats définitifs, le Président Ouattara s'est engagé à « respecter et défendre la Constitution, incarner l'unité nationale et veiller aux intérêts supérieurs de la Nation ».

Dans son adresse à la Nation, le Chef de l'État a partagé les défis majeurs de ce nouveau quinquennat, tout en affichant son optimisme pour l'avenir. Il a notamment insisté sur la fragilité du contexte sous-régional, marqué par la persistance des menaces terroristes, y compris le cyberterrorisme, appelant à une vigilance accrue et permanente.

Sur le plan économique, Alassane Ouattara a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité alimentaire, de consolider l'ambition de la Côte d'Ivoire comme hub énergétique régional, et d'investir davantage dans le numérique afin d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie nationale. Les jeunes et les femmes demeurent au centre des politiques publiques, particulièrement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle.

Le Président de la République a également annoncé la poursuite des réformes des finances publiques, visant à accroître la mobilisation des ressources internes et à optimiser la gestion des dépenses. Sur le plan diplomatique, il a réaffirmé la doctrine ivoirienne : « une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne », fondée sur le dialogue, la paix et la diplomatie commerciale.

Enfin, Alassane Ouattara a souligné que ce mandat sera celui de la transition générationnelle, avec la préparation d'une élite politique, administrative, économique, intègre et compétente. « Rien n'est impossible pour un peuple uni », a-t-il conclu, appelant les Ivoiriens à bâtir ensemble une Nation forte, solidaire et prospère.