Cote d'Ivoire: La nuit des dames de l'excellence - La Première dame Dominique Ouattara distinguée

La 3e Dimension communication, en partenariat avec le Réseau des femmes pour l'excellence (Refe), a organisé le vendredi 5 décembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la 6e édition du Prix d'excellence dénommé « La nuit des dames de l'excellence ».

Cette cérémonie qui avait pour thème « La paix et la cohésion sociale », a été marquée par la distinction de la Première dame Dominique Ouattara. Elle a reçu un tableau pour ses actions sociales en faveur des femmes et des enfants vulnérables à travers la Côte d'Ivoire.

Outre la Première dame, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bacongo, a également été primé pour sa contribution au développement du district. Soulignons que pour cette 6e édition, ce sont 15 femmes qui ont été distinguées. Il s'agit d'entrepreneures, de professionnelles de la santé, d'agricultrices et de responsables politiques. Elles ont chacune reçu un trophée pour leur contribution au progrès social, économique et culturel.

L'objectif à travers ces récompenses, est d'encourager la jeunesse féminine. « Cette année, la particularité a été les prix spéciaux, à savoir le Prix du meilleur homme de l'année qui a été décerné au ministre-gouverneur, Ibrahima Cissé Bakongo et le Super grand prix qui est revenu à la Première dame Dominique Ouattara », a déclaré Georges Kablan, directeur général de la structure organisatrice, remerciant ses partenaires pour leur soutien indéfectible.

Etaient présentes à cette rencontre, la vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Diakité Kanaté Fatoumata ; Pauline Papoin, présidente de la Fondation éponyme ; Salif Ouédraogo Lobbo, représentante du Refe Burkina Faso (pays invité spécial) et Naeem Taleb (invitée spéciale).