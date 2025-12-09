Cote d'Ivoire: Développement - La jeunesse toujours au coeur de la politique du Président Alassane Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de mettre au cœur de sa politique la jeunesse. Il a fait cette annonce le lundi 8 décembre 2025, au palais présidentiel, à l'occasion sa prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. « Les jeunes et les femmes continueront d'être au centre de nos politiques et programmes, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle », a précisé le Chef de l'Etat.

Alassane Ouattara entend prôner le dialogue, l'entente et la diplomatie commerciale et surtout une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne. « Nous construirons une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement », a-t-il promis.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a rendu un hommage à la Première dame Dominique Ouattara pour son soutien constant et son engagement en faveur des femmes, des enfants et des plus vulnérables, faisant ainsi honneur à la nation.

« Notre pays a connu une forte croissance économique que nous avons su traduire en mieux-être et en amélioration de revenus pour nos concitoyens particulièrement nos parents paysans », a rappelé le Président de la République. « Ces avancées qui sont visibles sur toute l'étendue du territoire national nous enseignent que la Côte d'Ivoire sait se transformer lorsqu'elle est unie, déterminée et disciplinée », fait-il observer.