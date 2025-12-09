Cote d'Ivoire: Investiture du Président de la République - Le Conseil constitutionnel salue la victoire d'Alassane Ouattara

Chantal Nanaba Camara met en avant la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire.

À l'occasion de la prestation de serment du Président Alassane Ouattara, tenue le lundi 8 décembre 2025, au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, a exprimé la reconnaissance de l'institution à l'endroit du Chef de l'État pour les « challenges brillamment remportés » lors de l'élection présidentielle.

Devant une assistance composée de Chefs d'État et de gouvernement africains, de membres du gouvernement ivoirien, de diplomates accrédités, de responsables politiques, de chefs religieux et traditionnels, la haute magistrate a souligné la portée symbolique et institutionnelle de cette cérémonie marquant l'entrée officielle du Président dans un nouveau mandat.

Au nom du Conseil constitutionnel, garant de la régularité et de la légalité du processus électoral, Chantal Nanaba Camara a tenu à saluer solennellement la légitimité du scrutin. Mettant en avant la mobilisation nationale et internationale autour de cet acte républicain majeur.

La présidente de l'institution a adressé ses félicitations non seulement au Chef de l'État, mais également à la Première dame Dominique Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ivoirien, porteur d'aspirations élevées pour le progrès et la prospérité du pays.

À travers cette adresse, Chantal Nanaba Camara a rappelé la mission essentielle du Conseil constitutionnel dans la préservation de l'État de droit et la stabilité des institutions républicaines. La prestation de serment constitue ainsi l'aboutissement du processus électoral et l'ouverture officielle d'une nouvelle étape politique.

L'investiture du Président Alassane Ouattara vient confirmer la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer la gouvernance démocratique, de consolider la paix et de poursuivre le développement harmonieux du pays dans le respect des valeurs républicaines.