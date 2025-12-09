Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara à sa prestation de serment - « Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir »

« Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le Président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général », a déclaré Alassane Ouattara, nouveau Président de la République de Côte d'Ivoire, ce lundi 8 décembre 2025, au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau.

Le Chef de l'Etat a remercié tous les électeurs qui ont accompli leur devoir civique et tout particulièrement ceux qui ont porté leur choix sur sa personne pour poursuivre la marche vers une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire.

Ce vote, a-t-il dit, n'est pas seulement un acte civique, il témoigne de la confiance en la Côte d'Ivoire, un État tourné vers la modernité et dont le fonctionnement des institutions permet de renouveler le contrat social entre le dirigeant et la population conformément à la Constitution. Le vote traduit aussi, selon lui, la compréhension des enjeux d'un monde et d'une sous-région où les défis sont plus nombreux, plus complexes et plus exigeants.

Hommage au Père fondateur

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À ce stade de mon propos, je veux rendre hommage au Père fondateur de la Nation ivoirienne, le Président Félix Houphouët-Boigny. Sa sagesse, son humanisme et sa vision éclairée du développement continuent de nous inspirer et de guider la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Alassane Ouattara a soutenu qu'il ne cessera jamais de manifester sa reconnaissance à Felix Houphouët-Boigny pour avoir inculqué à chaque Ivoirienne et Ivoirien, la culture de paix, la promotion de l'hospitalité et de vivre-ensemble comme socle de l'identité nationale.

Pour lui, ce sont ces valeurs profondément créées en chacune et chacun des Ivoiriens qui ont permis de surmonter les défis liés à cette élection dans la paix et la tranquillité. « Je veux aussi remercier toutes les personnalités, les personnes et les institutions qui ont travaillé et contribué au bon fonctionnement de l'élection présidentielle », a-t-il souligné.

Un clin d'oeil aux candidats à la présidentielle

Alassane Ouattara, dans son discours, a félicité les quatre candidats malheureux à la présidentielle du 25 octobre 2025. En l'occurrence Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello, Jean-Louis Eugène Billon et Henriette Adjoua Lagou. « J'aimerais féliciter les quatre autres candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, pour leur attachement à la démocratie, à la paix ainsi que pour leur comportement exemplaire tout au long du processus électoral », a-t-il lancé à leur endroit.

Aux militants du Rhdp : « cette victoire est la vôtre »

« Je remercie enfin la direction du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), les militants, cadres, jeunes, femmes, les bénévoles ainsi que la formidable équipe de campagne qui a porté notre message aux quatre coins du pays. Cette victoire est la vôtre. Elle est celle de toutes les forces vives qui croient en la Côte d'Ivoire », a-t-il mentionné à l'endroit des militants du parti dont il est le président.

Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a profondément changé

« Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a profondément changé. Le résultat obtenu témoigne d'une transformation sans précédent. Nous avons restauré l'autorité de l'État, consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions. Nous avons assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Notre pays a connu une forte croissance économique que nous avons su traduire en mieux-être, en bien-être et en amélioration de revenus pour nos concitoyens, particulièrement nos parents paysans », a déclaré Alassane Ouattara pour ouvrir la lucarne de développement sous ses mandatures.

« Je veux partager avec vous quelques défis qui s'imposent à nous »

« Nous espérons que la Côte d'Ivoire sait se transformer lorsqu'elle est unie, déterminée et disciplinée. Au moment où s'ouvre ce nouveau mandat, je veux partager avec vous quelques défis qui s'imposent à nous, ainsi que mon optimisme en un avenir encore plus radieux. Notre environnement sous-régional reste fragile », a relevé Alassane Ouattara, qui venait de prêter serment devant une dizaine de Chefs d'Etat de la sous-région.

Pour lui, les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme en particulier impose aux pays africains une vigilance accrue. « Malgré les défis nouveaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité », a-t-il rassuré.

Aussi, a-t-il déclaré, la Côte d'Ivoire poursuivra son ambition de devenir un hub énergétique, tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de son économie. « Les jeunes et les femmes continueront d'être au centre de nos politiques et programmes, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle. Nous poursuivrons les réformes, notamment des finances publiques, pour accroître notre capacité de mobilisation de ressources internes, tout en optimisant les dépenses », a aussi soutenu Alassane Ouattara.

Pour lui, dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les intérêts géostratégiques sont de plus en plus marqués, la Côte d'Ivoire continuera d'affirmer sa voix en Afrique et sur la scène internationale. « Nous continuerons à poursuivre le dialogue d'entente de la diplomatie commerciale. La Côte d'Ivoire demeure une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne », a assuré le Chef de l'Etat ivoirien.

Au cours des 5 prochaines années, nous poursuivrons la construction d'une grande Côte d'Ivoire

« Mes chers compatriotes, au cours des cinq prochaines années, nous poursuivrons la construction d'une grande Côte d'Ivoire audacieuse, productive et innovante, à travers notamment une économie tournée vers la transformation locale et la créativité de sa jeunesse et de sa culture, des infrastructures énergétiques, numériques et de transports plus compétitifs, une agriculture moderne et souveraine, une industrie plus réformée, un secteur privé plus conquérant avec des champions nationaux qui s'affirment davantage », a tenu à relever Alassane Ouattara.

Pour étayer son propos, il a affirmé que les Ivoiriens dans leur ensemble construiront une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement.

Ce mandat sera celui de la transmission générationnelle

Alassane Ouattara dans son discours a promis que ce mandat sera également celui de la transmission générationnelle. « Ce sera, pour moi et pour notre nation, un acte de responsabilité et de maturité politique », a soutenu le Président de la Côte d'Ivoire. Ajoutant que son devoir est de finaliser la préparation, la formation et l'élévation d'une élite politique, administrative et économique.

Une élite intègre, compétente qui s'adapte à l'environnement et profondément attachée à l'intérêt général. « Nos chers compatriotes, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je veux vous dire que rien n'est impossible pour un peuple uni. Rien n'est hors de portée pour une culture unie qui croit en elle », a conclu Alassane Ouattara.