Togo: Emploi, éducation, santé - Nouvelle Opinion analyse les axes du gouvernement

Le quotidien Nouvelle Opinion consacre son édition de lundi aux dix chantiers prioritaires annoncés par Faure Gnassingbé lors de son récent discours de politique générale. Un ensemble d'engagements qui dessinent, selon le journal, « la feuille de route d'une gestion placée sous le signe de l'efficacité et du pragmatisme ».

Au cœur de ces priorités, Nouvelle Opinion relève un fil conducteur clair : l'amélioration des conditions de vie, avec une attention particulière portée à la jeunesse. « L'emploi des jeunes n'est plus un simple objectif, mais une urgence nationale », analyse le quotidien, qui salue la volonté affichée d'accélérer les dispositifs d'insertion et de formation.

Le journal insiste également sur les annonces consacrées à l'éducation, secteur qualifié de « colonne vertébrale du développement ». Réhabilitation des établissements, revalorisation progressive des enseignants, modernisation des curricula : autant de pistes que le journal présente comme des signaux forts.

Même tonalité à propos de la santé, où le gouvernement promet la consolidation de la couverture sanitaire universelle et le renforcement des infrastructures hospitalières. Nouvelle Opinion y voit une « poursuite logique des avancées sociales amorcées ces dernières années ».

L'agriculture et l'industrie, deux piliers de la stratégie de transformation structurelle, font également partie des chantiers mis en avant. Le journal évoque « une volonté de monter en gamme » avec l'extension des agropoles, la mécanisation accrue et l'industrialisation ciblée dans plusieurs filières.