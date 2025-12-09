Togo: Kara bientôt au coeur d'un nouveau hub industriel sino-togolais

Le Togo pourrait bientôt accueillir l'un des plus grands projets industriels de son histoire. Lundi à Lomé, les autorités ont engagé des discussions avec une délégation de chefs d'entreprise chinois venue explorer les possibilités de créer un vaste parc industriel à Kara, dans le nord du pays.

Ce projet, porté par des investisseurs chinois, s'inscrit dans la volonté partagée par les deux pays de renforcer leur coopération économique et d'accélérer l'industrialisation du pays. Il répond également aux ambitions du gouvernement de transformer son économie en développant des pôles industriels régionaux.

Selon les premières informations, le futur parc devrait accueillir des activités dans plusieurs secteurs : agro-industrie, production d'équipements électriques, énergies renouvelables et assemblage de machines agricoles.

L'objectif est de créer une plateforme industrielle intégrée, capable de générer des milliers d'emplois, de stimuler la transformation locale, et de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises.

Cette initiative fait également écho aux orientations définies lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024, qui mettent l'accent sur l'industrialisation africaine et le transfert de technologies.