Togo: On appelle ça un flop !

8 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Contrairement aux annonces alarmistes relayées par le mouvement M66, une organisation de la diaspora opérant via les réseaux sociaux, appelant à des manifestations violentes ce lundi, la journée s'est déroulée dans un calme à Lomé comme sur l'ensemble du territoire.

Aucun signe de mobilisation, aucune perturbation : la capitale a vécu son rythme habituel.

Dès les premières heures de la matinée, la circulation était fluide sur les principaux axes routiers. Aux grands carrefours, les équipes de la Division de la sécurité routière (DSR) étaient visibles, assurant la régulation du trafic et veillant à éviter toute congestion.

Les boulevards et artères secondaires présentaient la même normalité : boutiques ouvertes, vendeurs installés, activités commerciales se déroulant sans interruption. Les habitants vaquaient librement à leurs occupations, parfois sous le regard attentif mais serein des patrouilles mixtes police-gendarmerie circulant discrètement dans la ville.

