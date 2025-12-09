Togo: Un nouveau cadre de coopération franco-togolaise en gestation

Un Club "Ville Durable - Togo" sera prochainement mis en place à l'initiative de MEDEF International, la structure qui fédère l'action internationale du patronat français.

L'annonce a été faite lundi par le ministère délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique. Cette initiative est l'une des principales conclusions d'une séance de travail entre le gouvernement et une délégation de vingt entreprises françaises spécialisées dans l'énergie, l'eau, l'assainissement, les déchets, la logistique, la ville durable et le financement.

Selon le ministre Arthur Trimua, ce futur club constituera un cadre de coopération structurant destiné à accompagner les grands projets urbains du pays. La rencontre a permis au Togo de mettre en valeur un portefeuille de projets majeurs.

Parmi les dossiers prioritaires, figurent : la construction de l'autoroute Lomé-Cinkassé, axe stratégique de désenclavement régional, la relance du chemin de fer, indispensable au transport des marchandises, la ligne électrique 161 kV Lomé-Togokomé-Anfoin-Momé Hagou, nécessaire au renforcement de la capacité énergétique nationale.

Du côté de l'agro-industrie, les autorités ont présenté des opportunités comme : la création d'agropoles pour booster la transformation locale, le développement de la pisciculture et la modernisation de la mécanisation agricole et le renforcement opérationnel de l'agropole de Kara.

Avec plus de 7 200 entreprises membres, MEDEF International joue un rôle clé dans l'expansion internationale des entreprises françaises, particulièrement dans les pays émergents. Son intérêt pour le Togo confirme l'attractivité croissante du pays et la pertinence de sa stratégie de développement.