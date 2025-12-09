Madagascar: Sécurité - Le Premier ministre inaugure un commissariat de police

9 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

« Il était temps ». C'est ce qu'ont dit les habitants de Beroroha, le district éloigné au nord de la région Atsimo Andrefana. Beroroha possède désormais un commissariat de police.

Auparavant, c'est la gendarmerie qui assurait la sécurité pour tout le district. En tee-shirt « Reebok » et chapeau traditionnel « Bara », le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, est venu inaugurer le bâtiment du commissariat de police vendredi, situé en pleine ville de Beroroha.

« Ma venue signifie que l'État et le gouvernement sont près de la population. Que la sécurité de la population de Beroroha nous intéresse aussi », s'est-il exprimé en dialecte Bara.

Un commissariat de police signifie beaucoup pour la population laquelle vit dans une zone rouge depuis des années. « La population mérite d'être en sécurité pour pouvoir travailler », a ajouté le chef du gouvernement.

Le bâtiment a été construit en 2022. Il a attendu une inauguration qui ne s'est jamais produite pour diverses raisons. Aujourd'hui, il est opérationnel, avec une petite équipe d'abord et d'autres policiers viendront renforcer le rang bientôt.

