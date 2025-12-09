Soudan: Le pays se prépare à un rassemblement national historique pour soutenir les Forces Armées

Le Soudan se prépare au grand rassemblement national, où les Soudanais à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont appelés à participer à ce grand évènement national pour soutenir les Forces Armées, attendue Samedi prochain, dans le cadre de l'expression de la solidarité nationale et pour affirmer l'unité du peuple avec son armée face aux défis actuels.

L'annonce de rassemblement a été faite lors de la 49e conférence médiatique périodique de l'Agence Soudanaise de Presse (SPA), qui a accueilli le Comité suprême pour la mobilisation et la résistance populaire.

Il s'agit de la deuxième apparition de la commission sur le forum en un mois. Ce forum est l'un des premiers à avoir lancé le travail des forums médiatiques pour promouvoir la sensibilisation nationale.

La salle a accueilli un grand nombre des hommes de media soucieux de suivre les détails de la conférence depuis son début à 13 heures. La séance a porté sur les préparatifs de la manifestation nationale sous le slogan « Notre soldat est notre fierté », qui vise à affirmer la fermeté et l'unité du peuple Soudanais aux Forces Armées face aux milices rebelles et à leurs parrains étrangers.

Accomplissement des préparatifs pour le rassemblement

Le chef du Comité suprême pour la mobilisation et la résistance populaire, lieutenant-général Bashir Makki Al-Bahi, a affirmé l'achèvement de tous les préparatifs pour le rassemblement national, en faisant allusion à la coordination avec les Walis des États, la chambre du gouvernement fédéral et les représentants des communautés soudanaises à l'étranger pour assurer la plus large participation nationale.

Al-Bahi a expliqué que l'entraînement des forces mobilisées et l'ouverture des camps se poursuivent sans aucune indulgence, soulignant que la résistance populaire représente le véritable incubateur des Soudanais et opère selon le principe « Une armée, un peuple », loin de tout agenda politique, tout en s'efforçant de faire entendre la voix du peuple soudanais au monde entier, en demandant de designer la milice comme organisation terroriste et d'exclure les Émirats arabes unis du Quartet.

Messages de rassemblement attendu :

Le rassemblement prévu porte sur des messages puissants sur les niveaux local, régional et international, dont les plus importants sont :

- Réitérer la fermeté et la résilience du peuple Soudanais malgré les violations graves commises par la milice rebelle.

-Exprimer le plein soutien populaire aux Forces Armées et à leur commandement jusqu'à la libération de chaque pouce du territoire Soudanais.

- Réaffirmer la demande de cessation du soutien militaire émirati à la milice et d'interdiction de l'afflux de mercenaires étrangers qui ont commis des crimes de guerre contre les civils.

-Appeler la communauté internationale et le Conseil de Sécurité à classer la milice comme organisation terroriste pour son implication dans des crimes de nettoyage ethnique et de génocide dans les régions El Fasher, El Geneina, Bara et Al Gezira.

Ce rassemblement, initié par des groupes de jeunes en coordination avec le comité suprême pour la mobilisation et la résistance populaire, affirme l'engagement du peuple soudanais à résister à l'agression et à défendre la souveraineté de la patrie et l'intégrité territoriale, dans un message clair indiquant que la volonté du peuple Soudanais est invincible.