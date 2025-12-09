communiqué de presse

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 1316e réunion tenue le 7 décembre 2025, a examiné la situation d'urgence en République du Bénin.

Le Conseil a pris note avec une profonde préoccupation de la tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement opérée le 7 décembre 2025 en République du Bénin par quelques soldats indisciplinés, en violation flagrante des principes, normes et valeurs de l'UA et constituant une atteinte directe à la volonté générale du peuple béninois, et l'a condamnée avec la plus grande fermeté dans les termes les plus énergiques.

Le Conseil a réaffirmé l'engagement de l'UA à respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Bénin.

Le Conseil s'est félicité du communiqué de presse du Président de la Commission de l'Union africaine et de la déclaration de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la situation en République du Bénin, publiés le 7 décembre 2025.

Le Conseil a exprimé la solidarité et le soutien total de l'UA à S.E. le Président Patrice Talon, aux autorités légitimes et au peuple de la République du Bénin, et a salué l'action rapide menée par les autorités béninoises pour défendre l'ordre constitutionnel et préserver la démocratie, la paix et la stabilité dans le pays.

Le Conseil a salué le courage et le professionnalisme des forces de sécurité béninoises pour défendre l'ordre constitutionnel et assurer la sécurité du président de la République.

Le Conseil a réaffirmé le principe de tolérance zéro de l'UA à l'égard de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement, comme le stipule l'article 4 (p) de l'Acte constitutif de l'UA.

Le Conseil a réitéré son engagement à respecter l'Acte constitutif de l'UA et tous les instruments et cadres normatifs de l'UA, en particulier le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), la Déclaration [Ext/Assembly/AU/Decl.(XVI)] sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 16e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA tenue à Malabo (Guinée équatoriale) les 27 et 28 mai 2022, les décisions [AHG/Dec.141(XXXV)] et [AHG/Dec.142(XXXV)] adoptées par la 35e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue à Alger (Algérie) du 12 au 14 juillet 1999, la Déclaration sur le cadre de réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2000 (Déclaration de Lomé), ainsi que la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'OUA/UA adoptée à Addis-Abeba le 25 mai 2013.

Le Conseil a souligné l'importance de défendre la démocratie, la bonne gouvernance, le constitutionnalisme et l'état de droit dans les États membres en tant que piliers fondamentaux de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durables, qui constituent les conditions préalables à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA.

Le Conseil a exhorté les autorités béninoises à faire en sorte que les auteurs de la tentative de coup d'État au Bénin répondent de leurs actes conformément aux lois nationales en vigueur dans le pays.

Le Conseil a encouragé l'ensemble du peuple béninois et les acteurs politiques à respecter pleinement la Constitution du pays, à rester calmes, à respecter l'état de droit et à exprimer leurs griefs politiques, le cas échéant, par les voies légales prévues à cet effet.

Le Conseil a souligné l'importance de rester extrêmement vigilant et de continuer à collaborer avec la CEDEAO pour suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain.

Le Conseil est convenu de rester activement saisi de la question.