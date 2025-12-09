Cote d'Ivoire: Assainissement - Une délégation française visite une station de pré-traitement des eaux usées

En marge de la cérémonie d'investiture du Président de la République, le 08 décembre 2025, une délégation d'officiels français avec à sa tête le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie, des Partenariats internationaux, Elonore Caroit, s'est rendue dans l'après-midi à la station de pré-traitement des eaux usées de Koumassi, dans le Sud d'Abidjan.

Financés par l'Agence française de développement (Afd), de nombreux ouvrages d'assainissement, dans le Grand Abidjan, sont en rénovation ou en construction. Améliorant ainsi la fourniture en eau potable ainsi que les conditions de vie de plusieurs milliers d'habitants de la capitale économique ivoirienne.

C'est pour apprécier de visu ces réalisations à fort impact économique et social que la délégation française, accompagnée du ministre ivoirien de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est rendue sur le chantier de cette station de traitement.

La visite d'une trentaine de minutes a permis à la délégation de rencontrer les équipes engagées sur le terrain et de « voir concrètement à quoi servent les investissements durables que nous faisons ici en Côte d'Ivoire ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Saluant la fructuosité du partenariat de l'Afd avec la Côte d'Ivoire, Elonore Caroit a expliqué qu'il était important pour elle et sa délégation de rendre compte au contribuable français des investissements opérés par l'Afd et de leur impact sur la vie de milliers d'Ivoiriens, en termes de santé publique.

« C'est très important de pouvoir expliquer aux Français à quel point ce que nous faisons ici, en Côte d'Ivoire, a un impact sur la vie de 900 000 personnes touchées par ce projet d'assainissement », a-t-elle situé.

Le ministre français a terminé en exprimant sa volonté de continuer à travailler main dans la main avec le gouvernent ivoirien. « C'est important que les Ivoiriens sachent que nous sommes disposés à continuer à contribuer au développement de leur pays et que les Français sachent aussi pourquoi c'est important de maintenir ce partenariat avec la Côte d'Ivoire », a-t-elle conclu.

Quant à Bouaké Fofana, il s'est réjoui de la coopération avec l'Afd. Car, a-t-il souligné, c'est grâce à ce partenaire financier que la seule station de pré-traitement des eaux usées que possédait Abidjan, a été réhabilitée pour répondre aux normes.

En outre, grâce à l'Agence française de développement, une seconde station de pré-traitement est en construction à Yopougon Azito et quatre stations de pompage dans le Grand Abidjan. Bouaké Fofana s'est également réjoui du partenariat avec la ville de Paris, qui envisage de dépolluer la lagune Ebrié.

D'autres projets engagés dans ce partenariat bilatéral ont permis d'adresser les problèmes d'eau potable dans toute la zone qui part de Yamoussoukro jusqu'à Gagnoa.

« Nous sommes en train de construire un premier réseau d'assainissement collectif à Yopougon qui est, sinon la plus grande du moins l'une des plus grandes de Côte d'Ivoire », a salué le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité.