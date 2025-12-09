Sénégal: Dubaï Port World dégage plus de 153 millions FCFA pour la rénovation de trois écoles à Rufisque et à Mbour

Dakar — La Fondation Dubaï Port World (DPW) a financé l'achat la rénovation de trois écoles élémentaires dans les communes et Yenne (Rufisque) et de Popenguine-Ndayane et Diass (Mbour) pour un coût global de plus de 153 millions de francs CFA", a appris l'APS des responsables de la structure portuaire.

"Avec son domaine d'intervention stratégique axé sur l'éducation, la Fondation DPW a financé la rénovation de trois écoles élémentaires dans les communes de Popenguine-Ndayane, Diass et Yenne, dans les régions de Dakar et de Thiès (Ouest) pour un coût total de plus 132 millions de francs CFA", a déclaré la responsable régionale du développement durable dans la région Afrique sub-Saharienne, Mame Yacine Seck Diop.

Intervenant lors de la réception officielle des travaux de rénovation, elle souligne que la Fondation se donne comme mission de "garantir que chaque enfant, quelle que soit son origine, ait accès à une éducation équitable et de qualité".

Mame Yacine Seck Diop indique que des kits scolaires d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA ont également été offerts aux 1 491 élèves de ces trois établissements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fondation DPW a choisi, le thème "Les classes d'espoir", dans le cadre de cette rénovation, pour rappeler que "l'école n'est pas simplement un lieu mais, un refuge, une promesse, un tremplin".

"Ces salles de classe réhabilitées, reconstruites, sont des espaces où peut naître l'espoir "d'un avenir meilleur pour les enfants de nos villages et quartiers, l'espoir d'un Sénégal plus éduqué, plus innovant, plus solidaire mais aussi l'espoir d'une génération qui se construira avec dignité, connaissance et confiance", a-t-elle dit.

"Chaque mur réhabilité, chaque toiture sécurisée, chaque pupitre installé est une pierre posée sur la route du développement", a-t-elle indiqué, relevant que "ces écoles sont désormais des classes d'espoir, des lieux où nos enfants pourront rêver, apprendre, créer, oser et se construire".

Mobilisation générale pour l'école

Toutes les entités de DPW se sont mobilisées pour redonner le sourire aux élèves et aux populations des trois communes de Diass, Popenguine-Ndayane et Yenne.

"Avec ce financement de DPW Dakar et du projet du port de Ndayane ont permis d'offrir une bibliothèque scolaire à chaque établissement", a-t-elle dit, invitant à "veiller à la pérennité de ces infrastructures".

Ces infrastructures permettront, selon elle, "de développer les habitudes de lecture que les enfants ont perdues aujourd'hui et promouvoir l'équité et l'accès aux ressources et aux supports pédagogiques".

Elles permettront aussi "d' offrir à ces trois écoles un lot de 300 tables-bancs faits à partir de plastique recyclé ainsi que du mobilier pour les enseignants".

Au grand bonheur des élèves et des enseignants

La réception officielle des travaux de rénovation a été hautement saluée par les acteurs.

A l'école élémentaire de Kholpa, dans la commune de Diass qui accueille 224 élèves, le directeur n'a pas caché son "émotion", soutenant que la actes "inestimables" posés par la Fondation DPW ont donné un "autre visage" à l'établissement qui, en 1994, ne comptait que deux salles de classe.

Son directeur, El Oumar Sané, a vivement remercié la Fondation DPW, notant qu'elle a permis de "rénover le logement et toutes les six salles de classe de son établissement".

Le directeur de l'école élémentaire de Niagal 1, dans la commune de Yenne (Rufisque) Thierno Diouf, très ému, a dit toute sa satisfaction, estimant que grâce à DPW, son école qui était "dans un état de dégradation très avancée, a retrouvé des couleurs".

Son collègue de l'école élémentaire Ndayane, Ibrahima Tamba, a qualifié le travail de la Fondation comme un acte de "haute portée" qui permet aux élèves de travailler dans "un cadre attrayant, sécurisé [...]"

Selon lui, la distribution de kits, notamment à ses 579 élèves, aidera à "soulager" les ménages essentiellement ruraux.

Les élèves qui se sont succédés au micro dans les trois établissements, lors de la réception de ces infrastructures, ont affiché leur confiance, estimant qu'ils pourront "mieux travailler" à l'école.

"Grâce à ces salles de classe entièrement réfectionnées par la Fondation DPW, nous allons pouvoir apprendre et travailler dans de meilleures conditions", a assuré la présidente du gouvernement scolaire de l'école élémentaire de Kholpa, Fatou Ciss, en classe de CM2.

Des maires en phase avec DPW

Les maires des trois communes ont salué le travail inclusif de ce géant portuaire, tout en invitant à la poursuite de la collaboration pour le meilleur des populations.

"Cette cérémonie est extrêmement importante parce que DPW est dans une démarche d'écoute et d'inclusion ; elle ne fait rien sans demander l'avis des communautés", a dit le maire de Diass, Mamadou Ndione, au nom des maires des trois communes bénéficiaires.