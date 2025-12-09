Afrique de l'Ouest: Dakar et Banjul veulent promouvoir davantage la mobilité universitaire

Diamniadio — Le Sénégal et la Gambie sont convenus de donner une nouvelle orientation à leur coopération dans le domaine universitaire, en facilitant la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants à travers des filières relevant des sciences exactes, du numérique et de l'intelligence artificielle, a-t-on appris du ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

La co-supervision de thèses fait aussi partie de cette nouvelle orientation qui touche à d'autres domaines comme les sciences de la santé et l'agro-alimentaire, des secteurs "stratégiques" pour les économies des deux pays voisins, selon Daouda Ngom.

"Nos deux pays ont intérêt à promouvoir la recherche agricole et halieutique, la gestion durable des ressources naturelles et l'innovation technologique adaptée aux besoins locaux", a-t-il déclaré.

M. Ngom, entouré de ses proches collaborateurs et des principaux directeurs de son département, recevait son homologue gambien accompagné d'une forte délégation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sénégal et la Gambie peuvent jouer un rôle moteur à travers des réseaux d'universités, leurs centres d'excellence et des plateformes communes d'expérimentation scientifique, a-t-il indiqué.

Il a rappelé que cette perspective s'accorde avec les orientations de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine qui encouragent l'intégration académique.

Daouda Ngom a réitéré "la disponibilité totale" du Sénégal à travailler avec la Gambie pour matérialiser les orientations définies au cours de la visite de deux jours de son homologue.

"Nous sommes prêts à mettre à disposition notre expertise, partager nos bonnes pratiques en matière de gouvernance universitaire et renforcer les synergies entre nos systèmes nationaux", a assuré Daouda Ngom.

Les institutions d'enseignement supérieur, les centres de recherche et le réseau d'incubateurs du ministère de l'Enseignement supérieur demeurent "ouverts à toute initiative conjointe visant la formation, l'innovation et l'employabilité des jeunes", a-t-il dit.

Il a signalé que les deux pays avaient signé un protocole de coopération en 2018, portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Cette visite de travail vise à "renforcer ce protocole avec de nouveaux axes", selon M. Ngom.

"Nous sommes ici pour apprendre au niveau de la gouvernance universitaire, comment ça se fait au niveau des différentes stratégies développées" par la partie sénégalaise, "parce que de loin en Gambie, nous voyons d'excellentes choses qui se font ici à Dakar", a déclaré Pierre Gomez, ministre gambien de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

La plupart des enseignants du supérieur étant selon lui bilingues, les enseignants sénégalais "peuvent venir en Gambie facilement dispenser des cours en anglais dans différentes disciplines, surtout dans les matières scientifiques et en médecine".

L'accord conclu permettra également "un dialogue entre les deux pays à travers un mouvement des étudiants gambiens qui viendraient ici au Sénégal et vice versa", a affirmé M. Gomez, se présentant comme "un pur produit" de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Moi-même, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. Je suis un produit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et fier de vivre partout", a-t-il insisté, estimant que la langue ne doit pas constituer une barrière

L'agenda de la visite de la délégation gambienne prévoit des séances de travail et des visites dans plusieurs structures relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, dont la Cité du Savoir à Diamniadio.

Elle permettra d'approfondir les échanges, de mutualiser les expériences et d'identifier des pistes de coopération structurantes, au bénéfice des étudiants des deux pays, des enseignants-chercheurs et des systèmes universitaires gambien et sénégalais.