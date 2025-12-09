Sénégal: Affrontements à l'UCAD - 139 blessés pris en charge par la Croix-Rouge sénégalaise

La Croix-Rouge sénégalaise a publié ce lundi un premier bilan des affrontements survenus mercredi 3 décembre 2025 aux abords du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Selon l'organisation humanitaire, 139 blessés ont été secourus par les volontaires mobilisés tout au long de la journée.

Déployée depuis 8h34 jusqu'à 19h10, la Cellule de secouristes basée au Service médical du COUD a assuré la couverture sanitaire en collaboration avec l'équipe médicale et paramédicale de l'institution. Les victimes, majoritairement des étudiants mais aussi des travailleurs du COUD et des commerçants, comptent 56 femmes et 83 hommes.

Parmi les blessés, une quinzaine de cas a nécessité une évacuation vers des structures hospitalières : 13 à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff et 2 à l'hôpital Principal de Dakar. La Croix-Rouge précise qu'aucun décès n'a été enregistré, mais que de nombreux cas de traumatismes crâniens, fractures, crises de panique, plaies graves ou encore difficultés respiratoires ont été recensés.

Au total, 41 secouristes, dont 42 volontaires de la Cellule UCAD, ont été déployés, renforcés par 7 volontaires et 2 instructeurs de la Croix-Rouge départementale de Dakar, ainsi que 27 étudiants en médecine et le personnel de sécurité du COUD.

L'organisation rappelle que toutes ses interventions se fondent sur les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Elle appelle par ailleurs à faciliter le travail des équipes de secours, afin de garantir un accès sécurisé aux victimes et permettre aux volontaires d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions.