Cote d'Ivoire: Investiture d'Alassane Ouattara - Une cérémonie rehaussée par la présence de nombreux Chefs d'État

Ce lundi 8 décembre 2025, le palais présidentiel d'Abidjan-Plateau a servi de cadre à la cérémonie solennelle de prestation de serment du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réélu à l'issue du scrutin du 25 octobre 2025. Un moment empreint d'histoire, marqué par une forte mobilisation diplomatique et la présence remarquable de plusieurs Chefs d'État africains.

Ont notamment effectué le déplacement à Abidjan : João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola et Président en exercice de l'Union africaine ; Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo-Brazzaville ; Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti ; Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores ; Adama Barrow, Président de la République de Gambie ; Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la Cedeao ; Mohamed Ould El Ghazouani, Président de la République de Mauritanie, accompagné de son épouse ; Joseph Boakai, Président de la République du Liberia ; Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal ; John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana ; Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République du Gabon, accompagné de son épouse.

La cérémonie a également enregistré la présence de hautes personnalités, à savoir : Kashim Shettima, vice-Président de la République du Nigeria ; Goodluck Jonathan, ancien Président du Nigeria ; Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger ; Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ancien Président du Ghana ; Dr Justin Nsengiyumva, Premier ministre du Rwanda ; Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, représentant le Président Emmanuel Macron ; Jacob Helberg, sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires économiques.

Cette journée du 8 décembre 2025 restera comme un moment majeur de la vie institutionnelle ivoirienne, marqué par l'engagement renouvelé de la Côte d'Ivoire sur la scène africaine et internationale.

