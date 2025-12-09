Congo-Kinshasa: Prince Epenge - « Félix Tshisekedi a avoué que l'accord de paix de Washington qu'il a signé est un mort-né »

9 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Prince Epenge, porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka, a salué « l'aveu d'échec », du Président Félix Tshisekedi ce 8 décembre devant le Parlement ; qualifiant l'accord de paix de Washington signé le 4 décembre de « mort-né ».

Devant le Parlement, M. Tshisekedi avait accusé le Rwanda de bafouer l'accord de paix, affirmant que ce pays voisin avait, au lendemain de la signature de cet accord, violé délibérément le cessez-le-feu, en bombardant notamment plusieurs villages et localités du Sud-Kivu, dont Kaziba, Katokota et Lubarika:

« Les Forces de défense rwandaises ont conduit des attaques à l'arme lourde depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts matériels et humains ».

M. Epenge considère ces déclarations comme une reconnaissance publique de l'échec de l'accord RDC-Rwanda visant à pacifier l'Est du pays.

Dans une déclaration faite à Kinshasa, Lamuka rappelle que rappelle qu'il n'y a, à ce stade, ni morale ni bonne foi, ni cessez-le-feu, ni engagements de la part de Paul Kagame qu'il est censé connaitre.

« Comme disait Bismarck, la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Encore pire, lorsqu'il n'y a ni cohésion ni unité nationale en interne, Félix Tshisekedi a malheureusement manqué l'occasion de rassembler et d'unir les Congolais. Toutes les options étant épuisées et aucune des propositions n'ayant conduit à la paix, seul un dialogue national inclusif peut sauver la nation aujourd'hui. », a affirmé Prince Epenge.

Ce dernier avait, dans une déclaration antérieure, qualifié cet accord de « véritable capitulation économique imposée à la RDC », exigeant sa renégociation.

