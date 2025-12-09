Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso présent à l'investiture d'Alassane Ouattara

La cérémonie de prestation de serment du président ivoirien, Alassane Ouattara, réélu le 25 octobre dernier, a réuni ce 8 décembre à Abidjan une dizaine de chefs d'État africains, dont Denis Sassou N'Guesso. La présence du chef d'État congolais illustre la solidité des relations entre Brazzaville et Abidjan.

À l'instar de Denis Sassou N'Guesso, plusieurs dirigeants africains ont fait le déplacement pour marquer leur soutien à Alassane Ouattara. Parmi eux figuraient le président angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, le président sierra-léonais Julius Maada Bio, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Étaient également présents le président ghanéen John Dramani Mahama, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président libérien Joseph Nyumah Boakai, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le président gambien Adama Barrow et le président comorien Azali Assoumani.

La présence de nombreuses délégations étrangères, chefs d'État et de gouvernement africains, institutions régionales et internationales, confirme le rôle d'acteur incontournable que joue la Côte d'Ivoire sur la scène ouest-africaine et continentale.

Dans son discours d'investiture, le président Alassane Ouattara a mis l'accent sur les défis sécuritaires persistants dans la sous-région, confrontée à la montée du terrorisme et du cyberterrorisme. Il a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à renforcer la sécurité alimentaire, à poursuivre sa transition énergétique et à investir davantage dans le numérique pour améliorer la productivité économique. Malgré les menaces, le chef de l'État s'est dit confiant et optimiste quant à l'avenir de son pays.