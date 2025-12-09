communiqué de presse

« Vie par vie » - L'ONU en Afrique de l'Ouest et du Centre lance un appel humanitaire de 5,1 milliards de dollars et exhorte à la solidarité mondiale face à l'indifférence

· L'ONU et ses partenaires sollicitent 5,1 milliards de dollars pour fournir une aide vitale et une protection essentielles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les déficits de financement ont contraint les humanitaires à réduire la réponse et à faire des choix difficiles quant aux zones d'intervention et aux communautés les plus vulnérables pouvant être soutenues.

· La région est confrontée à une crise humanitaire qui s'aggrave et qui touche des millions de personnes. En 2026, plus de 42 millions de personnes auront besoin d'aide pour survivre et rester en sécurité. Les organisations humanitaires visent à porter assistance et protection à 24 millions de personnes au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Niger, au Nigéria, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Tchad.

· D'ici la fin de 2025, les travailleurs humanitaires auront apporté au moins une forme d'assistance à 19 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais le manque de financement a empêché d'en atteindre plusieurs millions d'autres.

Dakar, 8 décembre 2025 - L'ONU et ses partenaires ont lancé aujourd'hui leur appel humanitaire mondial pour sauver des millions de vies là où les chocs frappent le plus fort - guerres, catastrophes climatiques, séismes, épidémies et effondrements agricoles.

L'objectif immédiat est de sauver 87 millions de vies grâce à un financement de 23 milliards de dollars, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Au total, l'ambition pour 2026 est de mobiliser 33 milliards de dollars afin d'aider 135 millions de personnes à travers 23 opérations-pays et six plans destinés aux réfugiés et migrants.

« Cet appel définit clairement où concentrer notre énergie collective : vie par vie », a déclaré le Chef humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher. « L'Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2026 repose sur la réforme, les preuves et l'efficacité. Nous transférons davantage de pouvoir aux organisations locales, faisons parvenir plus d'argent directement aux personnes qui en ont besoin, et nous renouvelons l'action humanitaire avec idéalisme, humilité et espoir. »

En Afrique de l'Ouest et du Centre, les violences, les conflits persistants et les catastrophes environnementales continuent de chasser des familles de chez elles et de saper leur capacité à répondre à leurs besoins essentiels. Des millions de personnes restent déplacées dans la région, dont 12,7 millions de déplacés internes et 3,7 millions de réfugiés et demandeurs d'asile. La majorité sont des femmes et des enfants, souvent contraints de fuir plusieurs fois et exposés à des risques accrus, notamment la violence fondée sur le genre et l'exploitation, avec des signalements de viols et de sexe de survie.

Les violences s'étendent. L'insécurité au Sahel central - particulièrement au Burkina Faso, au Mali et au Niger - déborde vers le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et la Mauritanie. Parallèlement, l'insécurité dans le bassin du lac Tchad et le conflit au Soudan poussent encore plus de personnes à fuir.

Le changement climatique accentue encore la vulnérabilité. En 2025, des pluies intenses et des inondations ont touché plus de 2 millions de personnes dans 12 pays, détruisant les cultures, endommageant les habitations et coupant l'accès aux écoles et aux centres de santé. La République démocratique du Congo a été particulièrement affectée, avec plus de 831 000 personnes touchées. Ces catastrophes érodent les moyens de subsistance et les sources de nourriture, plongeant des communautés déjà fragiles encore plus profondément dans la crise.

L'accès humanitaire reste un défi majeur. L'insécurité, les restrictions de mouvement, les obstacles bureaucratiques, les difficultés logistiques et la désinformation ciblant les humanitaires entravent la livraison de l'aide vitale.

« Sans ressources urgentes, les familles feront face à davantage de faim, de déplacements et de risques de protection en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec une souffrance accrue », alerte Charles Bernimolin, Chef du Bureau régional d'OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (ROWCA). « L'ONU et ses partenaires humanitaires appellent à 5,1 milliards de dollars en 2026 pour soutenir 24 millions des personnes les plus vulnérables de la région. »

En 2025, malgré la générosité des donateurs, les opérations humanitaires dans la région ont souffert d'un déficit de financement sévère : sur les 7,8 milliards de dollars requis, seulement 1,8 milliard ont été reçus, soit à peine 24 %. Ces coupes ont eu des conséquences dévastatrices : la faim a progressé, les systèmes de santé se sont retrouvés sous pression extrême, l'éducation a reculé et les familles ont encaissé coup après coup : absence d'abris, pas d'aide en espèces, pas de services de protection. Au Nigéria, malgré la recrudescence de la violence, 1,4 million de personnes n'ont pas reçu d'assistance en protection. En République centrafricaine, le nombre de personnes recevant une aide en espèces a chuté de 76 %, limitant leur capacité à répondre à leurs besoins urgents. En RDC, où le conflit a provoqué de nouveaux déplacements massifs, 85 % des personnes ciblées pour une aide abri n'ont reçu aucun soutien.

« Malgré les coupes, les partenaires humanitaires continueront à répondre aux besoins prioritaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils s'engagent à concentrer les ressources là où elles sont le plus nécessaires », poursuit Charles Bernimolin. « Nous planifions et adaptons nos réponses en fonction des retours des populations touchées, même dans les crises les plus complexes et volatiles. Mais cela ne sera possible que si le monde renforce son soutien : 2026 doit être l'année où l'humanité choisit la solidarité plutôt que l'indifférence. »

Notes aux rédacteurs :

- L'Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2026 est une évaluation exhaustive des besoins humanitaires mondiaux, offrant un aperçu des tendances actuelles et futures pour une mobilisation de ressources à grande échelle. Il comprend 29 plans couvrant 50 pays : 20 plans de réponse humanitaire, trois appels d'urgence et six plans destinés aux réfugiés et/ou migrants.

- Infographie : Afrique de l'Ouest et du Centre : besoins et exigences humanitaires en 2026 (au 8 décembre 2025)

- Contact presse - OCHA Afrique de l'Ouest et du Centre, Dakar : Jean-François Ruel, ruel@un.org