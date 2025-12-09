Madagascar: Division 2 - La poule des As sans enjeu majeur

Le coup d'envoi de la poule des As de la Ligue des champions D2 nationale sera donné demain. Les matches se tiendront au stade d'Ambohidratrimo jusqu'à dimanche.

Étape finale. La poule des As du championnat national D2 se jouera les 10, 12 et 14 décembre, au stade d'Ambohidratrimo. Les quatre équipes qualifiées la semaine passée à l'issue de la deuxième phase à Toliara, en l'occurrence le Club omnisports de la Police nationale (Cospn) d'Analamanga, Antimo Record d'Atsimo-Andrefana, ainsi que les deux autres qualifiées à Ambohidratrimo, le TGBC d'Atsinanana et la Clinique Zanatany de Sofia, disputeront ce carré final.

Comme l'a annoncé, la semaine dernière, la Fédération Malgache de Football, ces quatre formations accéderont toutes à la Pure Play Football League pour la prochaine saison. Initialement, seules les deux mieux classées devaient obtenir le ticket pour le championnat national D1. Il n'y aura donc plus d'enjeu majeur durant cette dernière phase finale, si ce n'est la détermination du champion et du classement.

Deux matches sont au programme de la première journée ce mercredi : Antimo Record affrontera le TGBC à 10 heures, suivi à 12h30 de la rencontre entre le Cospn et la Clinique Zanatany. La Fédération a confirmé avant le week-end que seize équipes disputeront le championnat national D1 élite pour la saison 2025-2026.

Barrages

Il n'y aura donc pas d'équipes reléguées parmi les douze en lice lors de la précédente saison. Il s'agit du club champion en titre, Elgeco Plus, de Disciples FC du Vakinankaratra (champion en 2024), de Fosa Juniors FC du Boeny (sacré en 2023), de CFFA d'Andoharanofotsy (champion en 2022), de Cosfa, de l'AS Fanalamanga, de l'Ajesaia, de Mama FC, de FC Rouge, de l'AS Sainte-Anne, de l'Uscafoot et de Tsaramandroso FC.

La PFL débutera le dimanche 21 décembre. Deux matches seront au programme de la journée inaugurale au stade Barea à Mahamasina. Les rencontres seront communiquées ultérieurement, en attendant la confirmation de l'engagement de toutes les équipes concernées. Ce sera simplement un lancement symbolique, car la phase de poule ne reprendra qu'au début de l'année 2026, après la trêve des fêtes de Noël et de fin d'année.

En cas de désistement d'une ou deux équipes, des matches de barrage entre les clubs relégués au cours de la saison 2024-2025 seront inévitables. La formule des précédentes éditions du championnat national élite reste inchangée : les seize clubs engagés seront répartis en deux conférences, Nord et Sud. À l'issue de la phase éliminatoire, les quatre mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les play-offs, à partir des quarts de finale.