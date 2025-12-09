Madagascar: Moramanga cherche à séduire le monde

Moramanga souhaite se faire une place sur la scène touristique internationale grâce à un partenariat innovant avec la Corée du Sud. Vendredi dernier, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, représenté par la ministre Lily Rafaralahy, a signé un Mémorandum d'Entente (MOU) avec l'entreprise Jeju Boromwat, en présence de son Président directeur général, Jong-In Lee, lors d'une cérémonie à la Boromwat Farm de Moramanga.

Ce partenariat a pour objectif de donner plus de visibilité à Madagascar auprès des quelque 400 000 visiteurs annuels de la ferme située sur l'île de Jeju. Un espace spécifique sera aménagé pour mettre en avant les sites touristiques malgaches et les produits emblématiques du pays, tels que la vanille, le cacao ou les créations artisanales.

Dans le cadre de ce projet, le développement du tourisme agricole ou agrotourisme est également prévu. À la MAMAC Macadamia Farm de Moramanga, les visiteurs pourront découvrir la culture et la transformation de la macadamia à travers des expériences immersives, incluant des ateliers de dégustation et des présentations de produits dérivés. La production mondiale de macadamia a atteint 328 000 tonnes en coque en 2024, soit environ 89 000 tonnes de noix décortiquées, avec des principaux producteurs comme l'Afrique du Sud (32 %), la Chine(19 %), l'Australie (19%) et le Kenya (10 %).

Les touristes sud-coréens, cible prioritaire pour ce type d'agrotourisme, sont majoritairement de jeunes voyageurs, familles ou couples, recherchant des courts séjours, la découverte culinaire et culturelle, ainsi que des expériences authentiques et indépendantes.

La venue du PDG de Jeju Boromwat a également permis de partager les méthodes de développement touristique qui ont fait le succès de l'île de Jeju. Il a animé une conférence le 2 décembre dernier au ministère, suscitant un vif intérêt parmi les collaborateurs.

En s'appuyant sur ce type de partenariat et sur la promotion de ses ressources agricoles et artisanales, Moramanga devient une destination émergente capable d'attirer un public international varié, tout en créant des opportunités économiques locales et en valorisant le patrimoine malgache.