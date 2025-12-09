Burkina Faso: Guerre d'Algérie - Le nonagénaire Nongoma Ouandaogo témoigne

La délégation aux anciens combattants et anciens militaires a répertorié, jeudi 4 décembre 2025, dans la région du Nakambé, une trentaine de militaires retraités dont un ancien combattant.

A 92 ans, Nongoma Ouandaogo, est l'un des vétérans de la guerre d'Algérie, encore en vie au Burkina Faso. Né vers 1933, le nonagénaire que nous avons rencontré le 4 décembre 2025, dans son village, à Poussouaka, tient encore, tant bien que mal, sur ses deux jambes. Il nous a confié avoir participé à la guerre d'Algérie en 1958, puis à celle du Mali en 1974. Une situation qui, selon lui, lui confère le statut d'ancien combattant de l'armée française et celui d'ancien militaire burkinabè. Il a expliqué avoir survécu aux nombreuses attaques subies par son bataillon d'appartenance.

« Je me souviens qu'en opération, lorsque vous partez à 35 personnes et vous revenez à 7, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je vois très peu et je pense que cela est dû à l'usage permanent des jumelles pendant nos missions », a-t-il indiqué. Le nonagénaire a souligné que sa longévité réside dans son honnêteté. « Si je suis toujours en vie, c'est grâce à mon honnêteté, ma rigueur dans le travail, aux bénédictions de mes parents et de toutes les personnes agrées ainsi qu'aux prières qu'elles m'ont données », a-t-il dit.

Pour le vieux Ouandoago, les conseils dépassent souvent les incompréhensions.

« Même si tu es jeune ou si tu te sens fort, il faut toujours accepter les conseils des anciens », a-t-il suggéré. L'ancien combattant pense que les jeunes d'aujourd'hui sont à même de réaliser ce qu'il a accompli dans sa vie d'ancien militaire, à condition qu'ils suivent les bons conseils.

Disposer d'un répertoire

Nongoma Ouandaogo a invité la jeune génération à travailler sérieusement, rechercher la bénédiction de leurs parents et ne pas oublier leurs origines, notamment la tradition et les valeurs qu'ils ont héritées.

« Tout cela peut les aider. Mais d'abord, il faut être honnête », a-t-il insisté.

Cette rencontre avec l'ancien combattant de 92 ans a été rendue possible grâce à la Délégation aux anciens combattants et anciens militaires qui a entrepris une opération de recensement à travers le territoire national. C'est dans ce cadre que le jeudi 4 décembre 2025, une équipe de cette délégation a rencontré des anciens militaires à Tenkodogo et le vieux Ouandaogo à Poussouaka. L'objectif de ce recensement, selon l'adjudant Nadège Yaméogo, protocole à la Délégation des anciens combattants et anciens militaires, est de disposer d'un répertoire de tous les militaires retraités et anciens combattants afin de mieux les orienter dans des projets que prépare leur ministère de tutelle.

« Ce recensement est fait dans le but d'avoir un répertoire général des anciens parce que nous n'avons aucune position des différents militaires retraités », a-t-elle expliqué. Dans la région du Nakambé, l'adjudant Yaméogo a souligné qu'une trentaine de militaires retraités ont été répertoriés à Tenkodogo et un seul ancien combattant, recensé à Poussouaka. Une initiative jugée « très bonne » par Guy Zombré, un militaire à la retraite à Tenkodogo. « Le simple fait de connaitre que nous avons des anciens militaires ici, nous arrange », s'est-il réjoui. Pour lui, les données récoltées peuvent permettre au ministère en charge de la défense d'orienter les anciens militaires dans les différents projets.