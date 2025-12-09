Burkina Faso: Journées scientifiques de l'INERA - Le comité scientifique tire un bilan satisfaisant

Le délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), Dr Emmanuel Nanema, a présidé la cérémonie de clôture de la Ire édition des journées scientifiques de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA), vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou.

Après trois jours d'activités, la Ire édition des journées scientifiques de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) a refermé ses portes sur une note de satisfaction des organisateurs. La cérémonie de clôture a été présidée par le délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), Dr Emmanuel Nanema, vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou. Il découle du rapport de l'évènement que plusieurs activités ont été réalisées.

On retient, entre autres, la réalisation de deux communications introductives sur le thème de l'édition et sur le paradigme « One health » dans un contexte de biotechnologie, six colloques thématiques, un panel sur l'agroécologie, des expositions et une session poster (présentation par affiches). Le président du comité scientifique, Dr Paul Savadogo,

a indiqué que les thématiques des colloques ont porté sur l'amélioration variétale de la biotechnologie et la santé des plantes, la génétique, la santé et la nutrition animale, l'environnement, la foresterie et les ressources fauniques et halieutiques, la production durable et la santé des sols, la mécanisation et les technologies de transformation et de conservation, les changements climatiques, l'économie, le développement et le transfert de technologies.

S'agissant toujours des colloques, Dr Savadogo a révélé que 599 soumissions ont été enregistrées dont 72 manuscrits qui seront étudiés et publiés dans les journaux scientifiques. En ce qui concerne, les communications, il a déclaré que 545 soumissions ont été acceptées dont 481 communications orales et 64 communications affichées.

« Nous pouvons nous satisfaire du fait que l'ensemble des communications prévues ont été présentées et l'ensemble des posters également évalués », s'est réjoui Dr Paul Savadogo.

Des innovations majeures mises en lumière

Selon le délégué général du CNRST, Dr Emmanuel Nanema, l'INERA peut se satisfaire d'avoir réuni dans un même cadre des décideurs politiques, des chercheurs de

toutes les stations et laboratoires de recherches, des chercheurs et enseignants-chercheurs des centres de recherches des universités du Burkina Faso et d'ailleurs, des acteurs clés du monde agricole, des experts nationaux et internationaux, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des étudiants futurs porteurs de la relève scientifique. Les différentes communications, panels et expositions, a-t-il poursuivi, ont permis de mettre en lumière des innovations majeures en amélioration variétale et en biotechnologie, des avancées significatives en santé des plantes et en santé animale et des solutions certaines pour la gestion durable des sols.

Des approches intégrées de production agro écologique, des outils modernes de mécanisation et de transformation, des stratégies concrètes d'adaptation face au changement climatique, des travaux promoteurs en foresterie, biodiversité, gestion de l'eau et ressources fauniques et halieutiques ont été présentés également.

« Ces résultats, au-delà de leur portée scientifique, répondent directement aux défis qui interpellent aujourd'hui nos pays, notamment la sécurité alimentaire, l'adaptation climatique, la restauration des terres, la résilience des systèmes de production et la gestion durable des ressources naturelles », a reconnu Dr Emmanuel Nanema.

D'après lui, les besoins des producteurs, des éleveurs, des transformateurs et des communautés exigent que les résultats scientifiques soient traduits en solutions accessibles et applicables sur le terrain. « Ces premières journées scientifiques ont démontré la capacité de l'INERA à se positionner comme un acteur scientifique de premier plan, capable d'apporter des solutions innovantes aux défis nationaux », a-t-il conclu. Le comité d'organisation a rendu un hommage à 8 anciens directeurs de l'INERA, admis à la retraite, pour avoir apporté leurs pierres à l'édification de la structure. Ils ont reçu chacun une attestation de reconnaissance, un trophée et un sac.