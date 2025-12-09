Madagascar: Des routes en piteux état à Ambatovinaky

Le tronçon situé à Ambatovinaky Ambany sur l'axe reliant Ambatonakanga à Ambohijatovo Ambony suscite actuellement l'inquiétude des riverains. Le passage des véhicules, y compris des voitures légères, provoque de fortes secousses au niveau des trottoirs, signe d'un affaissement progressif de la structure.

Le revêtement en bitume présente également plusieurs fissures, laissant craindre une dégradation rapide de l'infrastructure.

« Afin d'éviter tout risque d'accident et de prévenir une détérioration plus importante de cette portion de route stratégique, il serait préférable de la réhabiliter », indiquent des usagers de la route. Mais jusque-là, il n'y a pas eu d'annonce de réhabilitation des routes dans la capitale.

Par ailleurs, ce tronçon n'est pas un cas isolé dans la capitale. Plusieurs axes présentent aujourd'hui des affaissements similaires.