Madagascar: Date with Books - Une édition tournée vers la lecture

La première édition de Date with Books, organisée à l'Alliance Française Andavamamba, inaugure un projet ambitieux visant à promouvoir la lecture.

LA première édition de Date with Books, qui s'est tenue le 6 décembre à l'Alliance Française d'Andavamamba, a réuni un large public autour d'un objectif commun : promouvoir la lecture et soutenir une initiative solidaire.

Portée par l'association Librarian Unite (LU), une organisation à but non lucratif engagée pour la promotion de la lecture physique et l'accès équitable aux livres, cette journée marque le début d'un projet de longue haleine. « À travers cet événement, nous souhaitons rassembler la communauté littéraire - auteurs, libraires et lecteurs - pour une vaste collecte de livres », souligne Patricia, présidente de l'association Librarian Unite.

L'événement

L'événement s'est articulé autour d'une vaste collecte de livres. Auteurs, libraires, lecteurs et abonnés des pages partenaires ont répondu présents pour contribuer à l'équipement de l'orphelinat Mamitiana à Ambohimangakely. Cette première action constitue le point de départ d'une ambition plus large : permettre à chaque centre éducatif de Madagascar de disposer d'une bibliothèque, afin d'offrir un espace de lecture et d'épanouissement intellectuel.

La collecte a constitué l'un des moments forts de l'événement, et de nombreux ouvrages ont été apportés tout au long de la journée, témoignant de l'enthousiasme des participants. La distribution des livres se poursuivra lors d'une seconde phase, prévue à l'orphelinat Mamitiana, accompagnée d'animations destinées aux enfantsLa programmation de la journée a mis l'accent sur la promotion de la lecture.

Une lecture publique axée sur le prêt gratuit de livres, des jeux et quiz littéraires ainsi qu'un atelier sur les bases de l'écriture destiné aux chroniqueuses ont animé l'événement. Ces activités avaient pour objectif de développer l'intérêt pour la lecture, favoriser l'échange autour des ouvrages et renforcer les habitudes de lecture, notamment chez les jeunes. Une foire aux livres a également permis au public d'acquérir des ouvrages à prix accessible, renforçant la volonté de rendre la lecture plus présente et plus proche du quotidien.

Placée sous le parrainage du ministère de la Communication et de la Culture, l'initiative a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires. Aux côtés de l'Alliance Française d'Andavamamba, l'organisation Humaniterre a contribué à la mise en place de l'événement grâce à un appui financier destiné à soutenir les actions de donation.

Cette première édition, soutenue par la communauté littéraire et les membres de Librarian Unite, ouvre la voie à une série d'événements annuels. La deuxième étape est prévue l'année prochaine, dans un autre établissement, avec la même ambition : multiplier les bibliothèques et renforcer l'accès à la lecture à Madagascar.