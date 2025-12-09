Madagascar: Des espèces endémiques préservées sur un îlot à Mantasoa

9 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

« Toutes les espèces de caméléons de Madagascar se trouvent à Nosy Soa Park, une réserve naturelle à vocation pédagogique et touristique située au coeur du lac Mantasoa », indique Lova Ranaivoson, du Nosy Soa Park, lors de l'inauguration d'un nouveau restaurant au sein du parc, samedi.

Madagascar abrite environ 50 % des espèces de caméléons au monde, dont certaines sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs. Les caméléons comptent parmi les animaux qui attirent le plus de touristes dans le pays, juste après les lémuriens.

Actuellement, Nosy Soa Park héberge près de quatre-vingts lémuriens appartenant à six espèces différentes : quatre observables de jour et deux uniquement la nuit. Le site abrite aussi plusieurs espèces de serpents, de tortues et de grenouilles, dont la célèbre grenouille tomate.

« Le parc s'étend sur une île d'un kilomètre de circonférence, pour une superficie totale de huit hectares. Situé dans le fokontany d'Andranobe, commune d'Ambatoloana, dans la région Analamanga», précise Lova Ranaivoson.

